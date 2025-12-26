Cuánto gastó la China Suárez en regalos: se filtró el millonario ticket de su Navidad

La ex de Benjamín Vicuña, China Suárez, pasó las fiestas en su residencia junto a Icardi, sus hijos y una lista de invitados que no pasó desapercibida.

La China Suárez volvió a sacudir el avispero de la farándula tras filtrarse un detalle que dejó a todos con la boca abierta: el presunto y astronómico ticket de sus compras navideñas. Mientras la mayoría de los argentinos ajustaba el presupuesto para el brindis, una imagen viralizada en las últimas horas mostró a la actriz frente a una caja registradora que marcaba una cifra difícil de digerir.

foto-instagram-gossipeame-WQRFTXVJJ5H5JKELWAJD34UNMU La foto de la prueba. @gossipeame La encargada de detonar la bomba fue la cuenta de Instagram @Gossipeame, especialista en seguir los pasos de los famosos. En la captura compartida, se observa el momento exacto en que se procesa el millonario pago. El recuadro resaltado con los 4.585.354 pesos no tardó en generar una catarata de reacciones, debates y críticas en las redes sociales sobre el nivel de vida y el ostentoso gasto de la artista.

foto-instagram-gossipeame-X57XZ7ALVBBO3EABVK6FGXSA7U El súper gasto de la China Suárez en Buenos Aires. @gossipeame Los detalles de la lujosa Nochebuena de la China Suárez y Mauro Icardi Pero los millones no fueron la única novedad. La actriz fue la anfitriona de una velada espectacular en La Casa de los Sueños, la mansión que comparte con Mauro Icardi en suelo argentino. En un clima de absoluta intimidad pero con un despliegue de alta gama, la China reunió a sus afectos más cercanos para recibir la Navidad.

sangrejaponesa_1766756732363 La familia para Navidad. @sangrejaponesa En la mesa navideña no faltó nadie del círculo de confianza de la intérprete. Estuvieron presentes sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, además de su madre, su hermano y sus sobrinas. Por su parte, el futbolista del Galatasaray también aportó lo suyo a la celebración familiar: Icardi sumó a las dos hijas que tiene en común con Wanda Nara, logrando una postal de convivencia que combinó lujo extremo, una montaña de regalos y una mesa multitudinaria.