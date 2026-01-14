Verano a puro ritmo en Mendoza: blues junto al lago y picnics musicales al aire libre

El verano en Mendoza se vive con música, paisajes emblemáticos y propuestas que combinan cultura, encuentro y turismo. En enero, dos clásicos de la agenda estival regresan con fuerza y entrada gratuita: el ciclo "Vino Blues" en el Lago del Parque General San Martín y los Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural . Dos experiencias distintas, pero complementarias, que invitan a mendocinos y turistas a disfrutar de las noches cálidas con grandes artistas, gastronomía y espíritu festivo.

Los días lunes 19 y martes 20 de enero, desde las 21, el Lago del Parque General San Martín será nuevamente escenario de "Vino Blues", una propuesta que une música de primer nivel con el entorno natural más icónico de la Ciudad. El evento se inscribe en el marco del Verano Cultural 2026 y forma parte de las celebraciones por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, sumando además un atractivo componente de enoturismo a la experiencia.

Con entrada libre y gratuita, el ciclo propone dos noches de blues, rock y música negra, con la participación de bandas históricas del país y destacados artistas mendocinos.

La primera noche tendrá como gran cierre a Memphis La Blusera, banda fundamental para la historia del blues en Argentina. Liderada por el legendario bajista Daniel “Ruso” Beiserman, fundador y coautor de todas las canciones del grupo, y con Martín Luka como nuevo cantante, la banda recorre los grandes éxitos de sus más de cuatro décadas de trayectoria. Memphis fue clave para llevar el blues a públicos masivos y convertirlo en un género popular en el país.

Labios de Sal, banda integrada por Pablo Germán Peña, Matías Elsa, Ulises López, Didier Turello, Gustavo Rodríguez y Nicolás Staub, con amplio recorrido en los escenarios locales y un sonido que dialoga con el blues y el rock contemporáneo.

Clonti Proyecto Barblue, proyecto solista de Clonti Benegas, fundadora de la histórica banda mendocina Simpecao e integrante del grupo Chris, junto a la baterista Gabriela Garro Distel. El proyecto presentó su primer disco, Los Puentes, en septiembre de 2023, con una impronta intimista y potente a la vez.

Martes 20: La Mississippi y el festejo de un disco histórico

El martes será el turno de La Mississippi, una de las bandas más queridas e influyentes del blues y rock argentino. Con más de 36 años de escenario, el grupo liderado por Ricardo Tapia continúa celebrando los 30 años de “Bagayo”, su segundo Disco de Oro y uno de los 100 discos más influyentes del rock nacional, según la revista Rolling Stone.

Con una mezcla poderosa de blues, rock y música negra, La Mississippi ha compartido escenario con grandes figuras internacionales y construido una discografía que hoy es parte del patrimonio musical argentino.

Antes del show principal, el público podrá disfrutar de:

El Álamo, banda de rock de Luján de Cuyo, integrada por Coco Cabrini (guitarra y voz), Dr. Gato Fernández (bajo y coros), Lofa Pérez (teclados), Emi Hernández (guitarra líder) y Didier Turello (batería), con experiencia como banda soporte de importantes artistas nacionales.

Rulo Fimiani, guitarrista, compositor y productor mendocino, que ha compartido escenario con referentes como Botafogo, Fabiana Cantilo, La Mississippi, Memphis La Blusera, Luis Robinson (Pappo’s Blues) y Almafuerte, entre otros.

nave cultural

Picnics Musicales: cultura urbana, feria y gastronomía en la Nave

En paralelo a "Vino Blues", otro ciclo muy esperado regresa a la agenda del verano: los "Picnics Musicales" en los jardines de la Nave Cultural. La edición 2026 comienza el sábado 17 de enero desde las 19, con una propuesta pensada para disfrutar en familia o con amigos, en un entorno relajado y al aire libre.

La iniciativa combina música en vivo, DJ sets, feria de emprendedores y gastronomía, consolidándose como un punto de encuentro cultural tanto para residentes como para turistas que buscan propuestas auténticas y accesibles.

Feria creativa y sabores para todos los gustos

Desde el inicio de la jornada, el público podrá recorrer la feria de emprendedores organizada por Diseño Libre, con productos creativos y propuestas locales. A esto se suma una variada oferta gastronómica con foodtrucks, la presencia de Cervecería Andes Origen y el acompañamiento de Pepsi, completando una experiencia que integra sabores, diseño y música.

Música, DJ y un cierre para bailar

La música será protagonista durante toda la noche, con sorteos, sets del DJ Joel Serna y espectáculos en vivo. El cierre de la primera fecha estará a cargo de Disco Stu, banda mendocina de disco, funk y soul formada en 2019 e integrada por Jorge Leytes (voz), Alejandro Jara (guitarra), Rubén Barolo (bajo), Lucas Mendoza (batería) y David Gologorsky (teclado). Un show pensado para bailar, celebrar y sumarse al clima festivo del verano.

El ciclo no se agota en una sola jornada y ya tiene nuevas ediciones programadas, lo que refuerza su lugar en la agenda cultural de la Ciudad: 31 de enero, 8 de febrero y 15 de febrero

Verano, turismo y cultura: una combinación que suma valor a la ciudad

Tanto "Vino Blues" como los "Picnics Musicales" reflejan una estrategia cultural que potencia el turismo urbano, promueve a los artistas locales y genera espacios de disfrute accesibles. Música de calidad, escenarios emblemáticos y propuestas gastronómicas convierten estas actividades en verdaderos atractivos para quienes eligen Mendoza como destino de verano.

Entre el lago del Parque General San Martín y los jardines de la Nave Cultural, Mendoza ofrece dos postales distintas pero igualmente convocantes: una ligada al blues, el vino y el paisaje; la otra, a la cultura joven, el diseño independiente y la música bailable. En ambos casos, el mensaje es: el verano mendocino se vive al ritmo de la música y al aire libre.