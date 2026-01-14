Verano en Perú: destinos para descansar en cuerpo y mente

En medio de la temporada de verano , y con un mundo donde el ritmo acelerado desgasta a las personas día a día, viajar para renovar cuerpo y mente se convirtió en una condición. En ese orden, Perú amplía su oferta turística con propuestas orientadas al turismo de bienestar, una tendencia que combina descanso, naturaleza y experiencias de relajación.

Desde la costa norte hasta la selva amazónica, distintos destinos del país desarrollaron infraestructura y servicios pensados para viajeros que buscan desconectarse de la rutina y priorizar la salud física y mental.

Perú se prepara para el verano con una propuesta de bienestar que combina la selva y la playa con relajación.

En el norte peruano, las regiones de Tumbes y Piura concentran una de las ofertas más consolidadas. A lo largo del litoral, numerosos hoteles y resorts incorporaron spas al aire libre y actividades vinculadas al bienestar, con vistas al océano Pacífico como telón de fondo.

Las propuestas incluyen clases de yoga frente al mar, masajes al aire libre y circuitos de hidroterapia, junto con tratamientos que utilizan algas marinas, sales minerales y aromaterapia.

Además del descanso, la zona ofrece alternativas para quienes combinan relax y actividad física. Surf, kayak, stand up paddle, buceo y paseos en embarcaciones para el avistaje de fauna marina forman parte de la propuesta turística de estas playas del norte peruano.

Termas y gastronomía en el Valle del Colca

Más al sur, Arequipa se posiciona como otro de los polos del turismo de bienestar gracias al Valle del Colca, una de las regiones más visitadas de la zona andina. Allí funcionan complejos de pozas termales alimentadas por manantiales naturales ricos en minerales, ubicadas en entornos de montaña y, en algunos casos, junto al río.

Las aguas termales son uno de los principales atractivos para quienes buscan experiencias de relajación en contacto con la naturaleza.

Perú aguas termales

El recorrido por Arequipa se completa con su perfil gastronómico. La cocina regional, basada en productos andinos y recetas tradicionales, es parte de la experiencia turística, con platos emblemáticos como el rocoto relleno, el pastel de papa y el adobo arequipeño.

Bienestar en la Amazonía

En el extremo opuesto del país, la región de Madre de Dios, en el sureste, suma una propuesta diferente dentro del turismo de bienestar. En la zona de Tambopata, diversos lodges ecológicos operan en plena selva amazónica, ofreciendo estadías orientadas a la desconexión y el contacto directo con el entorno natural.

Madre_de_Dios_atardecer

Algunos alojamientos incorporaron actividades como yoga y meditación, realizadas en medio de la vegetación y acompañadas por los sonidos de la fauna local.

Madre_de_Dios

Cómo llegar desde Argentina

Desde el punto de vista logístico, Perú cuenta con una conectividad aérea que facilita el acceso desde Argentina. Existen vuelos directos desde ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán y Rosario hacia Lima. Desde la capital peruana, se puede continuar por vía aérea hacia Tumbes, Piura, Arequipa y Madre de Dios, o bien realizar los traslados por vía terrestre.

Yoga_Playa Lobitos_Marcela Delgado_ PROMPERÚ (1)

Con playas, montañas y selva integradas en una misma estrategia turística, Perú busca posicionarse como un destino regional para el turismo de bienestar, un segmento que gana cada vez más peso dentro del mercado internacional de viajes.