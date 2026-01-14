Captado en vivo por TV: así fue el momento en que un programa transmitió el meteotsunami

Un programa de televisión registró en vivo el meteotsunami que afectó a la costa. Desde Mar del Plata, las cámaras mostraron cómo el mar creció en segundos.

Luego de un día del trágico meteotsunami que impactó en distintas localidades de la Costa Argentina, un programa de televisión logró captar en vivo el momento exacto en el que el mar comenzó a crecer de manera repentina. El fenómeno, que provocó daños materiales, dejó un muerto y más de 30 personas heridas, quedó registrado mientras se realizaba una transmisión desde Mar del Plata.

Así quedó registrado en televisión el momento en que creció la marea meteotsunami NET TV El episodio ocurrió durante el programa Alegrate el Verano, que se emite por NET TV y es conducido por Matías Alé. El equipo del programa se encontraba realizando un móvil desde la playa La Bristol, en pleno centro de la ciudad, uno de los puntos más concurridos durante la temporada estival, especialmente en jornadas de calor extremo como la de este lunes.

Tras un intercambio entre el conductor y el movilero, las imágenes comenzaron a mostrar cómo, en cuestión de segundos, el nivel del mar subía de forma abrupta. Donde instantes antes la arena estaba seca, el agua llegó rápidamente hasta la altura de las rodillas, mientras las personas que se encontraban dentro del mar salían corriendo ante la inesperada crecida.

“La gente está saliendo de lado ahora. No sabés cómo está corriendo la gente para el lado de la avenida Peralta Ramos, directamente. Mire cómo se ve la marea, algo pasó”, relató en vivo Carna, histórico humorista que cumplía el rol de movilero.

En medio de la tensión, Carna agregó con asombro: “De golpe apareció un tsunami increíble. De repente se vino un olón. Agarraste cuando dijiste ‘metete al agua’ y empezó la gente a salir desesperada”. El momento se produjo cerca de las 16.30, cuando cientos de personas buscaban alivio en el mar ante temperaturas cercanas a los 40 grados en “La Feliz”.