"Es muy tremendista": la aclaración de un meteorólogo sobre el meteotsunami en Mar Chiquita

Tras la alarma social generada por el fenómeno registrado en Mar Chiquita, el meteorólogo José Bianco explicó qué fue realmente el meteotsunami.

Luego del inusual avance del mar que se registró en Mar Chiquita y que generó preocupación entre vecinos y turistas, el meteorólogo José Bianco salió a brindar precisiones técnicas para dimensionar el fenómeno y llevar tranquilidad. Si bien confirmó que el término “meteotsunami ” es correcto desde el punto de vista científico, sostuvo que puede resultar “un poco tremendista” en términos comunicacionales.

Cuál es la explicación de un meteorólogo sobre lo que ocurrió en Mar Chiquita Bianco explicó que comparar este tipo de eventos, provocados principalmente por fuertes vientos y cambios abruptos de presión atmosférica, con tsunamis generados por terremotos submarinos o impactos de meteoritos no es apropiado y suele generar confusión. “No estamos hablando del mismo tipo de fenómeno ni de la misma escala de energía involucrada”, remarcó.

En cuanto a la magnitud real del evento, el especialista detalló que la variación oficial del nivel del mar durante la tarde de este lunes fue de aproximadamente 0,8 metros. Si bien reconoció que el impacto visual fue significativo y que se registraron daños materiales en la costa, subrayó que existe una diferencia abismal con los tsunamis de origen geológico, que pueden superar los 10 metros de altura, como ocurrió en el desastre de Japón en 2011.