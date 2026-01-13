Cómo está la Costa tras el meteotsunami en Santa Clara: qué dice el pronóstico para los próximos días

La Costa Atlántica intenta recomponerse tras el meteotsunami que sorprendió el lunes por la tarde a balnearios bonaerenses en plena jornada de calor. La súbita irrupción de una masa de agua alteró la marea y provocó escenas de caos en Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Camet y distintos puntos de Mar del Plata.

El meteotsunami que golpeó la Costa Atlántica tuvo su episodio más trágico en la albufera de Mar Chiquita. Allí, el ingreso súbito de una enorme masa de agua desde el mar hacia la laguna costera provocó una situación extrema que terminó con una víctima fatal y numerosos rescates.

El martes marca un giro completo en las condiciones climáticas de Mar del Plata y zonas aledañas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima apenas llegará a 24 °C, una diferencia de más de 13 grados respecto al récord de calor del lunes. La mínima se ubicará en 20 °C.

Durante la mañana están previstas tormentas aisladas, con probabilidades que se mantendrán entre el 10% y el 40% hasta la tarde. Este cambio abrupto ocurre un día después del meteotsunami que afectó a la ciudad costera, cuando se registró la temperatura más alta del país con 37,6 grados.

El miércoles se presenta como la jornada ideal para aprovechar las playas marplatenses. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 28 grados, con una mínima de 18 °C. Las condiciones climáticas serán favorables, aunque durante la tarde y la noche el viento del noreste podría generar alguna incomodidad, con ráfagas que llegarán hasta 50 kilómetros por hora.

¿Volverán las tormentas a la Costa Atlántica durante la semana?

Sí. El jueves las precipitaciones regresarán a la zona con mayor intensidad. Las probabilidades de tormenta oscilarán entre el 40% y el 70% durante todo el día. La temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 19 °C, manteniéndose la tendencia de descenso térmico respecto al inicio de semana.

¿Cuál vuelve el frío en La Costa?

El viernes se registrarán las temperaturas más bajas del período. Aunque la lluvia cesará y el cielo quedará ligeramente nublado, los termómetros marcarán una máxima de apenas 23 °C y una mínima de 14 °C. Este será el punto más frío de la semana, evidenciando el marcado contraste con los 37,6 grados alcanzados el lunes.

El impactante relato de los testigos del meteotsunami que sorprendió a la Costa Atlántica

El meteotsunami dejó impactantes relatos de testigos que se vieron sorprendidos por la ola gigante. Andrea Lezcano, directora de Seguridad en Playas del Partido de Mar Chiquita, describió el fenómeno al portal 0221: “Visualmente parece una ola, porque primero baja el nivel del agua, pero en realidad es un gran caudal que entra de golpe y empuja todo hacia adentro”. Ese avance repentino arrastró a pescadores y nadadores que se encontraban en la orilla, quienes fueron desplazados hacia el interior de la reserva sin posibilidad de reacción inmediata.

La víctima fue Yair Amir Manno Núñez, un jinete marplatense de 29 años que se encontraba en la boca de la albufera. Lezcano describió al fallecido como un joven que respetaba profundamente al mar, no sabía nadar y estaba desprevenido cuando el agua lo tomó por detrás. Otras personas lograron sostenerse y salir gracias a que sabían nadar, pero él fue el primero en ser arrastrado y no pudo regresar por sus propios medios.

Guardavidas y personal de emergencia realizaron múltiples intervenciones y asistieron a más de 35 personas con golpes, traumatismos y cuadros de shock. En Santa Clara del Mar, la tensión alcanzó otro punto dramático cuando un hombre sufrió un infarto mientras intentaba ayudar a familiares en el agua y logró sobrevivir gracias al uso de un desfibrilador externo automático disponible en la playa.

“La presencia de desfibriladores resulta fundamental: una vida se salvó gracias a eso”, remarcó Lezcano, al subrayar la importancia del equipamiento de emergencia en los balnearios.

Qué dijeron los testigos del meteotsunami

"Fue una bajada violenta y una subida rápida", señaló al mismo portal Rodolfo Acerbi quien lleva 30 años vacacionando en Santa Clara del Mar. Y agrega: "Nunca vimos algo así".

El hombre contó cómo fueron los minutos previos y el caos generado tras el paso del meteotsunami y los minutos posteriores fueron de caos e incertidumbre. "La gente levantaba las manos llamando a los guardavidas. Los guardavidas pusieron la bandera roja y sacaban a la gente del mar. Los que sabían nadar se tiraban al agua para dar una mano. Lejos de la orilla había varios chicos montados en las tablas de surfear y eso ayudó un montón porque todo el mundo se agarró de las tablas. Al rato escuchamos las ambulancias, que seguramente iban para el balneario de al lado", relató.

Marisa, una turista juninense que pasaba el día en Mar Chiquita describió el fenómeno como una “pared de agua” que surgió en segundos. Elisa, otra turista que estaba en Mar de Cobo, contó: “De repente se empezó a retraer el mar, era un día divino, sin viento casi. En un minuto el agua vino con mucha violencia”.

Los guardavidas Valentín y Gabriel, quienes participaron del operativo de rescate en la región balnearia donde se produjo la muerte del joven de 29 años relataron: "Desde el bote no sentimos nada porque estábamos flotando, nos enteramos por un Handy cuando nos comunican lo que estaba pasando. Nadie entendía nada porque no vivimos nunca algo así. Nos preguntaban si estábamos bien porque había crecido mucho el mar”.

En su relato, Gabriel explicó que fue parte de las tareas de asistencia para intentar rescatar a Núñez: “Una persona llegó ahogada, los guardavidas hicieron lo que pudieron. Yo fui el que le hizo RCP cuando lo cruzamos para este lado”.

“Ya habíamos usado el desfibrilador y del otro lado estaban los médicos. Llegó el momento de cruzarlo para trasladarlo y ahí nos comunicaron que había fallecido”, revivió.

Por su parte, Valentín, otro guardavidas que trabajó en los operativos de rescate, contó su experiencia cuando el meteotsunami arrasó en la playa: “De repente entró el agua de golpe, los compañeros cuando vieron la situación empezaron a silbatear para que la gente preste atención y se ponga alerta, para que cuiden a sus hijos también”, relató.

“Los guardavidas nos dijeron que la ola se llevó a siete personas. Dos guardavidas intentaron sacar a la gente que pudieron y algunos salieron nadando por el lado de enfrente”, explicó Valentín.