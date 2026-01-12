Meteotsunami en la Costa: quién era el joven que murió tras ser arrastrado por las olas

Un pescador de 35 años falleció en Mar Chiquita producto del meteotsunami. El episodio provocó la subida del oleaje de forma repentina en la Costa.

La víctima, un pescador de 35 años, fue arrastrado por la fuerza del agua contra una zona de rocas. Allí quedó inconsciente tras el golpe y luego falleció por ahogamiento, según indicaron. El hecho ocurrió después de un crecimiento abrupto del nivel del mar, un comportamiento poco habitual que obligó a activar protocolos de emergencia.

Quién es el hombre que falleció por el meteotsunami De acuerdo con información oficial, el hombre, oriundo de Mar del Plata, se llamaba Yair Amir Manno Núñez y residía en Francia. Según trascendió, la víctima se encontraba vacacionando junto a su pareja, de origen francés, cuando cerca de las 16.20, se generó una corriente inesperada que lo empujó mar adentro. Minutos después, equipos de rescate lograron localizarlo y trasladarlo de urgencia.

Un meteotsunami provocó la muerte de un hombre en Santa Clara El video que trascendió del momento del rescata a la víctima. X (@mauroszeta) Pese a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, se confirmó su muerte al llegar a un centro médico. El deceso fue confirmado por el titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, quien explicó que la víctima “fue empujada por el agua y golpeó contra las rocas”. Además, expresó que por el momento se está brindando asistencia a la familia.

El meteotsunami generó escenas de tensión en varias localidades del partido de Mar Chiquita y también en sectores de Mar del Plata, donde el avance repentino del mar obligó a evacuar playas y reforzar los operativos de seguridad.