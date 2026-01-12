Meteotsunami en la Costa: quién era el joven que murió tras ser arrastrado por las olas
Un pescador de 35 años falleció en Mar Chiquita producto del meteotsunami. El episodio provocó la subida del oleaje de forma repentina en la Costa.
La Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires vivió este lunes una jornada marcada por un sorpresivo fenómeno. Un fuerte oleaje, identificado por especialistas como un meteotsunami, impactó en distintas localidades y provocó la muerte de un hombre de 35 años en Mar Chiquita y dejó cerca de 35 heridos.
La víctima, un pescador de 35 años, fue arrastrado por la fuerza del agua contra una zona de rocas. Allí quedó inconsciente tras el golpe y luego falleció por ahogamiento, según indicaron. El hecho ocurrió después de un crecimiento abrupto del nivel del mar, un comportamiento poco habitual que obligó a activar protocolos de emergencia.
Te Podría Interesar
Quién es el hombre que falleció por el meteotsunami
De acuerdo con información oficial, el hombre, oriundo de Mar del Plata, se llamaba Yair Amir Manno Núñez y residía en Francia. Según trascendió, la víctima se encontraba vacacionando junto a su pareja, de origen francés, cuando cerca de las 16.20, se generó una corriente inesperada que lo empujó mar adentro. Minutos después, equipos de rescate lograron localizarlo y trasladarlo de urgencia.
Pese a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, se confirmó su muerte al llegar a un centro médico. El deceso fue confirmado por el titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, quien explicó que la víctima “fue empujada por el agua y golpeó contra las rocas”. Además, expresó que por el momento se está brindando asistencia a la familia.
El meteotsunami generó escenas de tensión en varias localidades del partido de Mar Chiquita y también en sectores de Mar del Plata, donde el avance repentino del mar obligó a evacuar playas y reforzar los operativos de seguridad.
Las autoridades debieron desplegar un gran operativo de emergencia para asistir a personas afectadas por el oleaje extremo y prevenir nuevos incidentes. Por el momento, la única persona que permanece hospitalizada es una víctima que sufrió un infarto, los demás afectados ya recibieron el alta médica.