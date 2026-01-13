Meteotsunami en la Costa: el antecedente histórico del tsunami que sacudió Mar del Plata en 1954

El episodio registrado en Santa Clara y Mar del Plata tiene un antecedente clave en 1954, cuando un meteotsunami provocó un fuerte avance del mar.

El meteotsunami que ocurrió este lunes en la Costa y provocó una muerte, tiene un registro histórico.

El meteotsunami que sorprendió este lunes a varias playas de la Costa argentina y dejó un muerto y decenas de heridos reactivó el recuerdo de un episodio poco conocido. Un fenómeno similar que ocurrió en Mar del Plata en enero de 1954, cuando una serie de olas gigantes desató pánico en plena temporada de verano.

El impacto del meteotsunami registrado en Santa Clara, Camet y Mar del Plata, con una "ola gigante" que avanzó de manera repentina sobre la costa, no tiene muchos antecedentes en la Argentina. Sin embargo, existe uno que ahora aparece como referencia ante este fenómeno: el “tsunami de Mar del Plata” en 1954.

A diferencia de los tsunamis clásicos, vinculados a terremotos submarinos, aquel episodio, al igual que el ocurrido esta lunes, fue atribuido a causas meteorológicas. El recuerdo de ese evento vuelve hoy al centro de la escena tras un fenómeno que tomó por sorpresa a bañistas, provocó una víctima fatal y dejó alrededor de 35 personas heridas.

Cuándo fue el último antecedente de un meteotsunami en Mar del Plata El 21 de enero de 1954, hace 71 años, Mar del Plata fue escenario de un episodio inédito para el litoral bonaerense. A las 2:27 de la mañana, en plena temporada turística, un conjunto de grandes olas, separadas entre sí por apenas algunos segundos, golpeó con violencia la franja costera de la ciudad. El fenómeno afectó un tramo de 3.500 metros de costa, entre Punta Iglesia y Playa Chica, y tuvo su punto más crítico en las playas Popular y Bristol, donde había un mayor registro de turistas.

Qué ocurrió en 1954 Según los registros de la época, el nivel del mar subió un metro en apenas seis minutos. Las olas avanzaron con tal fuerza que cubrieron por algunos minutos el Muelle de los Pescadores y llegaron hasta el murallón del Bulevar Marítimo.