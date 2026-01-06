Verano entre viñedos: picnics en bodegas de Mendoza que combinan vino, naturaleza y gastronomía

El enoturismo en Mendoza se reinventa cada temporada, y el verano es el momento ideal para vivir experiencias al aire libre. En ese contexto, los picnics entre viñedos se consolidan como una de las propuestas más buscadas, al ofrecer un equilibrio perfecto entre gastronomía, vino, naturaleza y descanso.

Desde el Valle de Uco hasta Luján de Cuyo y Maipú, distintas bodegas invitan a disfrutar de almuerzos informales pero cuidados, en entornos privilegiados y con vistas directas a la Cordillera de los Andes.

Una de las propuestas destacadas es la de Huentala Wines , que invita a vivir el verano en plena conexión con la naturaleza a través de exclusivos picnics al aire libre en su finca La Isabel Estate, ubicada a 1.400 metros sobre el nivel del mar en Gualtallary, Valle de Uco. Rodeada de viñedos, obras de arte monumentales y un paisaje de montaña imponente, la experiencia está pensada para quienes desean compartir una comida bajo la sombra, en un entorno verde y sereno.

El picnic, elaborado por Rastro by Huentala Wines, restaurante del Grupo Huentala, incluye una cuidada selección de opciones saladas y dulces. Cada comensal recibe una canasta con brioche de batata y jabalí, empanadas de hinojo y queso azul o de carne, brochette de ternera con vegetales, crumble de peras y éclair de chocolate blanco y lavanda. La propuesta se completa con una botella de vino Sombrero o Gran Sombrero cada dos adultos, además de agua. El valor es de $38.000 por persona con vinos Sombrero y $45.000 con Gran Sombrero. La actividad requiere reserva previa con al menos 24 horas de anticipación y cuenta con dos horarios de llegada: 12 y 13 horas.

En Maipú, Bodega Argentia ofrece un picnic pensado para dos personas, ideal para quienes buscan una experiencia accesible sin resignar calidad. El menú incluye sándwiches a elección con papas, postres, una copa de vino de la línea Ülmen, una copa de espumante y visita a la bodega. El precio es de $25.000 por persona, con opción apta para celíacos previa consulta.

Por su parte, Viña Las Perdices, en Agrelo, Luján de Cuyo, propone la experiencia Picnic Chac Chac, orientada a un público joven y curioso. El recorrido comienza con una copa de Chac Chac Brut Rosé y continúa con una visita guiada donde se exploran distintos procesos de elaboración y formatos innovadores, como latas y pouch wine. El cierre es en los jardines, con una canasta gourmet para compartir quesos, sándwiches, pinchos y bocaditos, acompañados por el vino elegido. El valor es de $35.000 por persona e incluye descuentos exclusivos para compras en bodega.

picnic bonfanti.jpeg

En Luján de Cuyo, Bodega Bonfanti ofrece varias alternativas de picnic en los jardines, con opciones para adultos y niños. Las experiencias incluyen tour guiado, picnic sobre mantas, tablas de fiambres y quesos, panificados, vino joven Malbec o Chardonnay y postres. Los valores varían entre $15.000 y $23.000 por persona, según la modalidad, y están pensados para disfrutar en familia durante el verano.

Otra propuesta destacada es la de Bodega Cruzat, especializada en espumantes. Su experiencia Picnic & Relax combina visita a la bodega con un picnic en terraza o jardines, rodeados de viñedos y vistas a la cordillera. Incluye tabla de quesos y fiambres, sándwich de carne mechada, postre de estación y una botella de espumante Línea Premier cada dos personas. También cuenta con menú infantil y opciones sin gluten y vegetarianas. El precio parte desde $55.000 por persona.

picnic vieñdos (3)

En Susana Balbo Wines, el picnic se presenta como una experiencia relajada y sin apuros, con entrada liviana, sándwiches o ensalada, postre casero, agua mineral y una botella de vino Crios de 375 ml. Ideal para disfrutar los jardines y los sabores frescos del verano, la propuesta tiene un valor desde $47.500 por persona.

Bodega Bressia invita a vivir El Picnic del Chef, una experiencia descontracturada que comienza con una visita a la bodega y continúa en los jardines con un menú de tres estaciones: fríos, calientes y dulces. Incluye vinos Sylvestra, copa de espumante de bienvenida y comodidades como mantas y almohadones. El precio parte desde $76.000 por persona.

picnic vieñdos

Con propuestas diversas y escenarios incomparables, los picnics entre viñedos se posicionan como una de las mejores formas de disfrutar el verano mendocino, combinando enoturismo, gastronomía y naturaleza en estado puro.