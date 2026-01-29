Pampita mostró el look estrella para la playa: la bikini animal print

Desde México, Pampita mostró por qué el animal print sigue siendo un infalible en el beachwear. ¡Mirá!

En medio de días de descanso en un exclusivo resort de México, Pampita compartió una serie de imágenes y videos que la mostraron disfrutando del sol y la pileta, siempre con el estilo como aliado.

Fiel a su impronta, eligió una microbikini de dos piezas con estampado animal print de leopardo en tonos marrones. Un diseño de líneas simples y cortes clásicos que nos mostró que hay tendencias que no caducan y que el secreto está en cómo se llevan.

El animal print se mantiene firme como uno de los grandes clásicos del verano, y Pampita lo lució con seguridad y comodidad, demostrando que este tipo de estampado siguen siendo una elección infalible para looks de playa y pileta.

En una de las fotos, se la ve de pie al borde de la piscina, rodeada de palmeras y una vegetación exuberante. Con gafas de sol oscuras y el cabello suelto, la modelo posó con naturalidad, mientras el cielo despejado y el agua cristalina completaron una imagen que parecía salida de una editorial de moda. ¡Una diosa total!