El pueblo del norte argentino con historia colonial y paisajes de la puna que muy pocos conocen

Entre construcciones de adobe, calles tranquilas y paisajes abiertos aparece uno de los pueblos más singulares del norte argentino.

Yavi es un pueblo histórico de Jujuy que sorprende en vacaciones de invierno por su patrimonio, paisajes y tradición.

El pueblo de Yavi se encuentra en el extremo norte de la provincia de Jujuy, a pocos kilómetros de La Quiaca y muy cerca de la frontera con Bolivia. Rodeado por el paisaje amplio de la puna, el lugar combina arquitectura colonial, historia y una atmósfera tranquila que lo distingue de otros destinos turísticos más conocidos.

Yavi fue uno de los centros más importantes del norte durante la época colonial. Allí se estableció el Marquesado de Tojo, una extensa jurisdicción administrativa que tuvo gran influencia en la región durante los siglos XVII y XVIII.

Uno de los edificios más emblemáticos del pueblo es la Iglesia de San Francisco de Asís, construida en el siglo XVII. Este templo histórico se destaca por su arquitectura colonial y por los elementos artísticos que conserva en su interior, considerados parte del patrimonio cultural del norte argentino.

Las casas del pueblo mantienen el estilo tradicional de adobe con techos de teja y muros gruesos, una construcción adaptada al clima seco y a las condiciones de la puna. Caminar por sus calles permite observar cómo la arquitectura histórica sigue presente en la vida cotidiana.

image Un pueblo lleno de paisajes naturales El entorno natural también forma parte de la experiencia. El paisaje que rodea a Yavi está compuesto por cerros suaves, planicies amplias y cielos abiertos que caracterizan a esta región del altiplano. A diferencia de otros destinos turísticos de Jujuy, el pueblo conserva una escala pequeña y un ritmo pausado. Esa tranquilidad permite recorrerlo con calma y apreciar tanto su historia como el paisaje que lo rodea.