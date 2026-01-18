Presenta:

Pampita festejó su cumpleaños en un exclusivo lugar de Cancún: las increíbles imágenes

La modelo cumplió 48 años y decidió celebrarlos en un destino paradisíaco junto a su familia y amigos.

Familia, amigos y playa. 

Foto: Instagram / @barbiesimonsok.

Carolina Pampita Ardohain celebró sus 48 años rodeada de familiares, amigos y un hermoso paisaje. La modelo y exconductora de El Trece preparó las valijas y tomó un avión rumbo a México, precisamente a las playas de Cancún.

Fue una celebración íntima donde estuvieron sus hijos, su novio Martín Pepa, con quien apostó al amor tras una breve separación, y amigos de la modelo. El festejo se llevó a cabo en Grand Palladium, un hotel con todas las comodidades y con salida a la playa.

El increíble festejo de Pampita en Cancún

Barbie Simons, amiga íntima de Carolina, compartió imágenes en sus redes donde se puede ver la decoración y de fondo el mar que le daba un toque único a un festejo que sin dudas fue muy especial.

Captura de pantalla 2026-01-18 115658
Pampita junto a Martín Pepa.

En el video que subieron desde las redes del hotel se puede ver una barra con diferentes tragos, una increíble mesa dulce con una torta de dos pisos, entre otras preparaciones. Al llegar la noche, el baile comenzó y Pampita, sin lugar a dudas, disfrutó junto a sus seres queridos de un año más de vida.

Más imágenes del increíble festejo de cumpleaños de Pampita en México

Captura de pantalla 2026-01-18 115719
Captura de pantalla 2026-01-18 115618
Captura de pantalla 2026-01-18 115719
Captura de pantalla 2026-01-18 115646
Captura de pantalla 2026-01-18 115455
Captura de pantalla 2026-01-18 115444

