Pampita impactó con un brillante look en Punta del Este: las fotos

Mirá el mini dress nocturno de Pampita que se robó todas las miradas. Los detalles y fotos del look.

No te pierdas el look nocturno de Pampita.

Desde Punta del Este, Pampita deslumbró con un look nocturno que sintetizó varias de las tendencias más fuertes del momento, es decir, el brillo extremo y el mini dress.

El vestido elegido fue una pieza corta íntegramente cubierta de paillettes y apliques espejados, un verdadero look joya. El tono metalizado, entre plateado y champagne, se alejó del brillo clásico, llevándolo a un terreno más fashionista.

De mangas largas y silueta ceñida al cuerpo, el diseño resaltó la figura con un efecto segunda piel que potenció el glamour sin caer en excesos. El largo mini, clave esta temporada, fue el detalle que equilibró el conjunto.

Pampita llevó el pelo tirante en una trenza, prolija y minimalista, una elección que permitió que el vestido se llevara todo el protagonismo. Mientras que, en cuanto al maquillaje, apostó por llevar los rasgos definidos y labios en tonos neutros. Una fórmula clásica que destacó su elegancia natural y que, además, sostuvo la coherencia del estilismo.

Para completar, lució unas sandalias de taco fino en tono metálico, un complemento que le estilizó la figura y mantuvo la armonía visual del conjunto.