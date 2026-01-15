Del escándalo a la venta: Pampita se desprende de la casa donde explotó la crisis con Benjamín Vicuña

Ángel de Brito reveló que la modelo venderá la vivienda que fue testigo de una furiosa pelea entre la modelo y el actor chileno.

Carolina Pampita Ardohain se desprenderá de la famosa casa del escándalo con Benjamín Vicuña. La misma fue protagonista de una tensa discusión entre ambos luego de que estalló la polémica con la China Suárez.

Ángel de Brito fue quien reveló la información y sorprendió a todos: "La casa es un poco costosa, dos millones de dólares. Es la famosa casa del escándalo con Vicuña que salió a la venta". Esta vivienda fue testigo de peleas entre la modelo y el actor y donde Carolina tomó las famosas imágenes de las cámaras de seguridad en el año 2015.

Este recordado posteo habría probado que la pareja seguía junta cuando la modelo encontró al actor junto a Eugenia Suárez en el recordado escándalo del motorhome. Además de esto, la casa fue protagonista de una fuerte discusión a los gritos.

El valor de la propiedad es verdaderamente exuberante, ya que cuesta nada más ni nada menos que 2.200.000 dólares. Hay que decir que cuenta con todas las comodidades para descansar y poder pasar tiempo en familia con total tranquilidad.

Captura de pantalla 2026-01-15 212629 El hermoso patio de la casa que Pampita puso a la venta. Foto: captura de video / América TV. Así es por dentro la casa que puso en venta Pampita La vivienda se encuentra ubicada en Bajo Belgrano, muy cerca de los bellos lagos de Palermo. La misma tiene 735 metros cuadrados, de los cuales 507 son cubiertos, y cuenta con cuatro plantas en las que hay seis ambientes.