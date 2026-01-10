El look playero de Pampita que confirmó la moda de la tanga a la vista

Desde los médanos, Pampita mostró un look cómodo y con el detalle de moda: la tanga visible. No te pierdas las fotos.

Pampita acaba de mostrar que las tendencias no solo regresan, sino que se reeditan con personalidad. Desde Punta del Este, la modelo y conductora revalidó el look de tanga a la vista, una estética heredada de los años 2000 que encontró en la playa un nuevo terreno de juego.

Instalada entre médanos, Pampita eligió un buzo blanco de algodón con estampado de peces en tonos azul y rojo, combinado con un jogging holgado color terracota. El pantalón, de tiro bajo, dejó ver las tiritas de una microbikini verde oliva que asomaron tanto de frente como de espaldas.

La clave del look estuvo en el equilibrio, ya que la ropa acompañó el contexto de playa, pero con una onda fashionista clara. El detalle de la bombacha al descubierto funcionó como toque nostálgico y, a la vez, como reafirmación de una tendencia que volvió a instalarse con fuerza.

En cuanto a los accesorios, sumó un sombrero tipo cowboy de mimbre color camel, perteneciente a su colección cápsula junto a una marca especializada, y anteojos de sol negros, también de diseño propio.