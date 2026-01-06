Así es la casa rodante de lujo donde vive Flavio Mendoza: funcional, minimalista y preparada para Dionisio

Desde una chimenea interna hasta un placard espejado: los detalles premium del refugio de Flavio Mendoza y Dionisio.

El reconocido creador del Circo del Ánima decidió abrir las puertas de su refugio más íntimo y nómade. Flavio Mendoza sorprendió a todos al mostrar los detalles de su espectacular motorhome, una verdadera mansión sobre ruedas diseñada exclusivamente para transitar la temporada junto a su hijo, Dionisio.

Estilo minimalista y confort extremo: el motorhome de Flavio Mendoza que es tendencia casa rodante flavio mendoza (1) Confort en el living: el llamativo mueble que integra una TV gigante y una chimenea para los días de invierno. Archivo MDZ Este hogar móvil, que se estaciona estratégicamente a metros de la carpa principal, no es un simple lugar de paso, sino una residencia de lujo que combina un estilo minimalista con la funcionalidad necesaria para seguir el ritmo frenético de las giras.

Durante una recorrida para el programa Vivo por vos, el bailarín exhibió cómo el diseño moderno se apodera de cada metro cuadrado. La planta baja destaca por sus tonos neutros y un mobiliario en madera clara que aporta calidez al ambiente.

casa rodante flavio mendoza El dormitorio principal cuenta con un sector de maquillaje y amplios espejos, ideal para la previa de cada función. Archivo MDZ Sin embargo, lo que más impactó a los espectadores fue el sector del living, donde una televisión de dimensiones generosas convive con un detalle totalmente inusual para un vehículo: una chimenea empotrada que le da el toque hogareño definitivo.

La cocina se erige como el corazón tecnológico de la casa rodante, equipada con electrodomésticos de última generación que nada tienen que envidiarle a una propiedad fija. En la parte superior, el dormitorio principal ofrece un oasis de privacidad con una cama matrimonial y un placard espejado que incluye un rincón especial para que el artista pueda maquillarse antes de salir a escena.