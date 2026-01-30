Valentina Cervantes mostró el look deportivo amarillo que vas a querer tener

Valentina Cervantes mostró que el sportswear también puede brillar, con un look en amarillo súper cómodo. ¡Mirá!

Valentina Cervantes apostó por un look deportivo en color amarillo y, con una sola imagen frente al espejo, marcó el pulso de la temporada. Reconocida tanto por su estilo personal como por su presencia constante en redes sociales, Valentina se mostró alineada con las vanguardias del mundo fashion.

El conjunto elegido para su rutina de entrenamiento estuvo compuesto por un corpiño estilo top, de breteles y con un escote pronunciado, acompañado por un minishort muy corto, ambos en un amarillo pastel. El color fue protagonista absoluto del look, y transmitió la idea de energía, concepto clave del sportswear.

El estilismo se completó de manera simple; llevó el cabello suelto, con ondas naturales, dejando que la imagen respirara naturalidad.

¡Valentina Cervantes es un boom en redes! La publicación cosechó miles de likes en cuestión de horas y generó una ola de comentarios celebrando su elección. El look deportivo se volvio, sin dudas, una buena referencia para quienes buscan outfits cómodos pero con impacto visual.