La maxi túnica que eligió María Vázquez para su look y enamoró en redes

María Vázquez mostró una elegancia relajada y un espíritu bohemio con una sola prenda. No te pierdas los detalles de su look.

A través de sus redes sociales, María Vázquez compartió un look que contó con una maxi túnica que funcionó como síntesis perfecta entre elegancia y espíritu bohemio. A sus 51 años, apostó por una prenda que priorizó la caída, la textura y el color, dejando que el diseño hablara por sí solo.

La pieza central del estilismo fue un vestido tipo maxi túnica de silueta recta y caída fluida, cuyo diseño acompañó su cuerpo sin ceñirse, permitiendo el movimiento. La prenda transmitió una elegancia casi intuitiva, ideal para quienes buscaron vestirse bien sin resignar nada de comodidad.

El color elegido fue un vino profundo que realzó su piel y le dio una calidez visual que potenció el espíritu boho chic del look, mientras que el diseño sin mangas reforzó la liviandad de la maxi túnica y la convirtió en una pieza versátil, adaptable a distintos momentos del día.

Para potenciar la imagen, María agregó un collar artesanal en tono beige, con un complemento central orgánico.