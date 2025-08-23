Muna Pauls Cherri sorprendió con un look que aseguran que será el del verano 2026

La hija de Agustina Cherri, Muna Pauls Cherri, posó para 47 Street con una propuesta juvenil y rebelde. No te pierdas las fotos.

El estilo rocker y urbano de Muna Pauls Cherri en la nueva campaña de 47 Street.

Muna Pauls Cherri, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, se mostró en plena campaña de verano de 47 Street, en la cual posó con un estilismo rocker cargado de detalles, donde la rebeldía se mezcló con toques juguetones.

Para la primera tanda de fotos, Muna lució una remera blanca ajustada con ribetes negros y un estampado frontal de la banda Gorillaz. La combinó con una mini tableada de ecocuero negro, pieza estrella de la temporada, y un cinturón ancho con hebilla metálica. Desde allí colgaban pequeños accesorios, entre ellos un peluche beige con forma de conejo.

El look se completó con medias negras hasta la pantorrilla con dos líneas blancas y unas zapatillas negras chunky, que reforzaron la estética urbana. Como accesorio principal, la gorra cap celeste con bordado frontal le sumó un aire más relajado, mientras que el maquillaje y el peinado se mantuvieron más naturales, con labios nude y ondas desarmadas en el pelo suelto.

En otras imágenes de la campaña, Muna apareció con un conjunto de corpiño blanco triángulo combinado con pantalón cargo camuflado en tonos verdes y un canguro rojo abierto. En cuanto a accesorios, llevó collares, anillos plateados, pulseras finas y pañuelos estampados anudados en la cabeza. Incluso sumó lentes de sol negros de inspiración vintage, una pieza que le da mucho carácter a cualquier look.