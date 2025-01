El furioso insulto de Edith Hermida contra Mauro Icardi luego de confirmar el romance con la China Suárez: "Es un..."

El triángulo amoroso y también polémico entre Mauro Icardi, Eugenia China Suárez y Wanda Nara está siendo el tema del momento en los diferentes portales. Es que esta novela, que comenzó en Francia años atrás con el affaire entre la actriz y el futbolista, comenzó su segunda temporada.

La escandalosa separación entre la conductora de Telefe y el jugador del Galatasaray sigue su curso en la Justicia. Pero en el medio de esto, Icardi confirmó finalmente el romance con la China Suárez, algo que se veía venir en cualquier momento debido a las pistas que subían en las redes sociales.

Los famosos no se quedaron callados y en "Puro Show" (El Trece) fueron a buscar la palabra de periodistas. Edith Hermida fue contundente a la hora de dar su opinión sobre estos nuevos capítulos del "wandagate" y liquidó a Mauro Icardi: "Me parecen todos muy tóxicos. Yo estaba esperando la foto de la China con Icardi. Me parece horrible lo que hizo Icardi".

Luego, agregó: "En general, Icardi me parece un pelot… No me gusta lo que hace. Él estuvo en ese lugar. Se lo hizo a Maxi López. ¿Qué te pensaste? ¿Qué no te iba a pasar a vos? Te iba a pasar", subrayó la panelista respecto al actual que tuvo el jugador argentino.

El fuerte insulto de Edith Hermida contra Mauro Icardi:

Pero no se quedó allí y disparó también contra la China Suárez: "A la China, ¡cómo le gusta el quilombo! Me da bronca. Nosotros nos la encontramos y te saluda como de arriba. Sos súper escandalosa, te metés en todos los quilombos y después no querés dar nota. Te hacés la diva. ¡Pará! ¿Quién sos? Estoy indignada con la China".

Edith no dudó un segundo en brindarle el apoyo a Wanda Nara: "En este caso, la que es más fiel a sí misma es Wanda Nara. Ella siempre fue escandalosa. No vendió otra cosa. Y si tengo que ponerme del lado de alguien es del de Wanda", cerró de manera contundente.