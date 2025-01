Escándalo entre una panelista de América TV y Edith Hermida: pases de factura, compañeros indignados y conmoción en Bendita

Los pases en América TV con LN+ y El Trece dejaron un nuevo panorama televisivo, pero también destaparon la olla de una enemistad feroz entre dos panelistas de "Bendita", el programa estrella de Canal 9. En el centro de la polémica quedó Edith Hermida, histórica panelista del ciclo conducido por Beto Casella, quien tuvo un picante ida y vuelta con su excompañera a través de varios canales y programas de streaming.

Todo comenzó cuando, después de perder a Damián Rojo en "A la tarde", América TV reclutó a Romina Scalora para ser una de las nuevas panelistas de "LAM". Poco después de anunciado el pase, Hermida apareció como invitada en "Bondi Live" y reveló en "Ángel responde" los detalles de la interna que se cultivó entre las dos mujeres desde una pelea en vivo que tuvieron en "Bendita".

Edith Hermida trató de "mosquita muerta" a Romina Scalora

"No me gustó porque me dijo 'mala compañera' al aire. 'Acá todo el mundo dice que sos mala compañera' me dijo, una cosa así. Eso me enojó. En general es muy difícil que a mí me entre una bala y me entró. Lo hablamos con ella y me dijo que ella se sentía muy mal, que se angustiaba mucho por la forma que yo tenía de jugar", le detalló a Ángel de Brito.

Según Hermida, ella decidió escuchar los pedidos de su compañera: "Entonces dije 'no juego más con vos', en el sentido de que si vos la vas a pasar mal no picantearla". Sin embargo, notó que Scalora todavía buscaba el cruce con ella al aire de Canal 9, lo que la llevó a una conclusión que estalló el escándalo: "Lo voy a decir con cariño, me daba un poquito mosquita muerta".

El descargo de Romina Scalora contra Edith Hermida: "La pasé muy mal"

Ya instalada en América TV, Romina Scalora se sumó a "LAM" y le contestó con todo a Edith Hermida. En su descargo, la panelista reveló que no fue decisión suya abandonar "Bendita", y dio detalles de su tiempo junto a segunda de Beto Casella: "Yo lo pasé muy mal con esta señora que vive en canal Volver. Lo pasé mal en serio con esa señora que cada vez que aparece habla mal de alguno de sus excompañeros".

"Para ser ‘picante’ ella puede decirme lo que quiera, porque era muy picante y cuasi maltratadora. ¿Yo tenía que reírme? No", siguió la panelista. Cuando De Brito sugirió que Hermida podría haberse sentido amenazada por tener "estilos parecidos" como panelistas, Scalora disparó: "Eso se soluciona con terapia. Es una señora grande que ve una competencia en cualquier mujer que se siente en ese panel y hable con sujeto y predicado".

Otra expanelista de "Bendita" disparó contra Edith Hermida. Foto: X @AnitaSicilia

Romina Scalora llegó a asegurar que ella no es la única exmiembro de "Bendita" con cosas para decir sobre Edith Hermida: "Como dice Luis Ventura, ‘vayan y averigüen’ quiénes hablan bien de ella de las personas que se fueron de Bendita", declaró. Invocada a la pelea, la periodista Ana Sicilia aprovechó ese momento para compartir un fuerte tuit contra la panelista de "El Nueve".

"Ella es una cac* de persona y le dice mosquita muerta a toda aquella que le hace sombra. Lo único que tiene es un tornillo en esa silla de panel. Pobre tipa. Ya se le va a caer la máscara, acuérdense", tuiteó la comunicadora. Cuando sus seguidores le preguntaron de quién hablaba, Sicilia respondió: "Me refiero a una señora que maltrata a las compañeras mujeres, jóvenes e inteligentes".

Edith Hermida respondió al escándalo en el vivo de "Bendita"

Nunca dispuesta a quedarse callada frente a un escándalo, Edith Hermida no dudó en reaccionar a los dichos de sus excompañeras, y aprovechó el aire de "Bendita" para hacerlo. Mientras Romina Scalora la defenestraba en "LAM", Hermida se despidió en "Canal 9" con un mensaje con dedicatoria.

"El lunes vuelve Beto y yo vuelvo a ser una panelista. Y es verdad, soy una panelista muy mala", bromeó. Entre las risas de sus compañeros, Hermida se acercó a la cámara y dijo sin miedo: "¿Vieron lo que están diciendo por ahí? Es verdad, besitos".