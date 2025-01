El filoso comentario de Ángel de Brito sobre los retoques con Photoshop de Wanda Nara en sus fotos

Wanda Nara siempre encuentra la forma de mantenerse en el centro de la escena, incluso en medio de los escándalos que la rodean. Mientras las redes sociales siguen ardiendo con comentarios sobre la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, la empresaria parece optar por diferentes estrategias para desviar la atención. Por un lado, se muestra muy cercana a Maxi López, el padre de sus tres hijos, y por otro, apuesta a publicaciones propias que fueron material para que Ángel de Brito hiciera un filoso comentario sobre sus retoques con Photoshop.

En una de estas imágenes, compartida en Instagram, Wanda posó junto a una parrilla, pero lo que realmente captó la atención no fue la foto en sí, sino los evidentes retoques con Photoshop. Un usuario en X, conocido como @lamascarada, no tardó en hacer una broma: “Es Wanda, pero por algún motivo mi cerebro grita traelo a Bal”. El comentario no pasó por alto para Ángel de Brito, siempre atento a las movidas de los famosos. El periodista replicó el post y sumó su propias palabras: “Ojalá enero no se estire tanto”.

Ángel de Brito no perdió la oportunidad para dejar un ácido comentario sobre los retoques que se hizo Wanda Nara. Foto: X @AngeldebritoOk.

El mensaje de Ángel llegó en un momento complicado para Nara. A los conflictos por el cumpleaños de su hija Francesca, se suman los ataques constantes, como los de Yanina Latorre, quien expuso pruebas en su contra y de su abogada Ana Rosenfeld. Según Latorre, la empresa estaría pasando un momento anímico delicado, y esta nueva crítica pública no hace más que agregar presión a una situación que ya parece insostenible.

Wanda Nara y el peso del blanqueo de Icardi con la China Suárez

El noviazgo entre Mauro Icardi y la China Suárez no fue indiferente para Wanda Nara, quien decidió mantenerse en silencio. Sin embargo, Yanina Latorre compartió que la empresaria estaría atravesando un momento difícil, con asistencia psiquiátrica para sobrellevar lo que está viviendo.

Además, Wanda expresó su enojo al enterarse de que la actriz acompañó al futbolista a la fiscalía. Este gesto sumó más tensión en un contexto que ya es complejo para la mediática, quien sigue enfrentando las repercusiones de esta nueva etapa en la vida de Icardi.