Yanina Latorre mostró todas las pruebas contra Ana Rosenfeld y Wanda Nara: "Tengo razón"

En medio del escándalo provocado por su ex Mauro Icardi, quien blanqueó su relación con la China Suárez, Wanda Nara recibe golpes de todos los frentes. En las últimas horas, Yanina Latorre volvió a realizar un extenso descargo en su cuenta de Instagram contra la empresaria y modelo, esta vez por su enfrentamiento judicial con la panelista.

La rivalidad entre las dos rubias se intensifica con cada declaración: Yanina Latorre se encuentra furiosa con Wanda Nara por acusarla de "ensobrada" luego de que la angelita compartiera información sobre el juicio contra Mauro Icardi que la dejó mal parada. En respuesta, Wanda Nara denunció a la periodista ante la Justicia, pero el pedido de multa y cautelar no progresó.

Esta semana, la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, se pronunció contra Latorre en sus redes sociales: "Llame a personas con las que nunca hablo, pero queda claro que no importa la verdad! Difamar e inventar vende, pero trae consecuencias. Si la palabra es 'informar', acá es 'deformar'", escribió la letrada.

Cuando los usuarios de Twitter (ahora X) preguntaron si el mensaje de la abogada era dirigido a la panelista de Ángel de Brito, Rosenfeld aclaró: "Todos los que preguntan, ya aclaré que yo no he iniciado ninguna cautelar contra nadie, 'bozal legal', ni he habilitado feria a tal efecto. Desconozco quién es responsable de esa falsa información. ¡Basta de inventar!".

El descargo de Yanina Latorre contra Wanda Nara. Foto: Instagram @yanilatorre

Ante las palabras de la letrada, Latorre explotó: "Me levanto, leo Twitter y como siempre Rosenfeld mintiendo y me desmiente. A ver, vamos de nuevo que a la señora le cuesta entender. La denuncia salió en diciembre. Me pedían multa y cautelar. La abogada patrocinante de Wanda la pidió. Nunca dije que haya levantado ninguna feria. Como siempre, tengo razón", comenzó escribiendo en Instagram.

"Avisenle a la señora que a mí no me va a difamar más. No se va a meter ella ni Wanda con mi trabajo. Todo lo que digo es verdad, siempre tengo pruebas, ya me fumé que me digan ensobrada. No soy como ellas", agregó Latorre, antes de mostrar parte de la denuncia que recibió en la justicia por parte de Wanda Nara y su abogada.

La denuncia de Wanda Nara contra Yanina Latorre. Foto: Instagram @yanilatorre

En el escrito, se puede ver como la ex de L-Gante, representada por Rosenfeld, pide a la Justicia que se le aplique a Latorre una multa por 10 millones de pesos además de una medida cautelar. "¿Mentí? ¿Quién me metió la denuncia, pidiéndome cautelar, o sea que me calle la boca, y multa? La mentirosa de la abogada y encima la amenaza le vino denegada".

"Yo no deformo ni difamo como ella. No nos olvidemos que tuvo la matrícula cancelada. En ningún momento dije que ella me metió un bozal ni que levantó la feria. Conté que la denuncia que me metió Wanda el año pasado le vino denegada. Y ella es su abogada, la debe hacer hecho ella. Pero como siempre deforma todo", cerró Latorre, enfurecida. Yanina Latorre versus la abogada de Wanda Nara. Foto: Instagram @yanilatorre

Yanina Latorre compartió nueva información sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Redoblando la apuesta, la angelita reveló nueva información sobre el "Wandagate", que después del blanqueo entre Mauro Icardi y la China Suárez tendría un capítulo en Turquía: "Parece que Mauro en febrero tiene que ir a Estambul a controlarse la lesión y evolución por el equipo médico de Galatasaray. Iría con la China", adelantó la periodista en su Instagram.

Esta idea a Wanda Nara no le gusta nada, pero hay algo más que la preocupa: "Wanda quiere sus cosas, los cuartos de sus hijos y todo lo que hay de los chicos y ella en la casa. Parece que Mauro en algún momento le dijo que no le iba a dar nada y que lo iba a quemar. Y ahora directamente no le contesta los mensajes", cerró Latorre.