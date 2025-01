El millonario regalo que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez para conquistarla, tras la separación de Wanda Nara

Mauro Icardi y la China Suárez viven su relación a su manera, sin prestar demasiada atención a las críticas de afuera, como las de Alejandra Maglietti y Luciana Salazar, que rápidamente opinaron sobre el escándalo. En medio de la tensión con Wanda Nara, el futbolista tuvo un gran gesto con la actriz que nadie pasó por alto: la invitó a cenar en un restaurante exclusivo y se hizo cargo de una millonaria cuenta.

La pareja disfrutó de una mesa llena de champagne y una variedad de platos, desde carnes hasta pastas y ensaladas. El monto final, que superó el millón de pesos, fue algo que Icardi no tuvo problemas en pagar. Testigos del encuentro aseguran que se mostraron muy cercanos, entre risas, caricias y brindis. Incluso, la madre de la China se sumó al momento, haciendo el encuentro aún más especial.

"Pidieron champagne francés, de una marca muy importante y que ronda cerca del medio millón en ese lugar", revelaron en Implacables.

Este regalo fue solo una muestra más del compromiso que tienen el uno con el otro. Sin embargo, el contexto familiar de Mauro añade un toque de tensión a la historia, mientras disfruta de su romance con la China, el delantero del Galatasaray está considerando pedir la custodia de sus hijas, Francesca e Isabella, lo que podría complicar un poco más la situación con Wanda. A todo esto, el panorama para él se torna aún más difícil con la publicación de las pruebas de Suárez, que podrían afectar su vínculo con las niñas.

Pese a que Icardi y la China ya son material de divertidos tuits y memes por cómo surgió todo, por ahora, ambos prefieren vivir el presente y disfrutar de lo que los une. Aunque muchos se preguntan qué sucederá cuando Mauro regrese a Turquía para retomar su carrera, ellos siguen adelante, dejando que cada día les traiga su propio camino.

La China Suárez y Mauro Icardi, felices. Instagram @sangrejaponesa

El complejo escenario que se avecina para la China Suárez y Wanda Nara

El 19 de enero, Francesca Icardi cumplirá 10 años y el festejo ya está generando mucha expectativa. Mauro y la China Suárez están organizando la fiesta juntos, algo que Wanda Nara no ve con buenos ojos. Ella preferiría estar a cargo de todo, sin la presencia de la nueva pareja de su ex, lo que hace que este cumpleaños se esté convirtiendo en un tema sensible.

Con la situación como está, parece casi imposible que Wanda y la China coincidan en el mismo lugar sin que haya problemas. Todo indica que, en lugar de una fiesta común, habrá dos celebraciones separadas, lo que solo sumará más inconvenientes a un escenario ya tenso.

El cumpleaños de Francesca está siendo motivo de gran discusión en el entorno familiar, y todos están pendientes de cómo se resolverá. Wanda seguramente tomará las riendas de la fiesta para que su hija pueda disfrutar del día sin que los conflictos con Mauro opaquen la ocasión.