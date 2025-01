Los tuits y memes más divertidos sobre el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez

La paz de las fiestas de fin de año quedó atrás cuando Mauro Icardi detonó el "Wandagate" con su descargo en Instagram, después de blanquear su relación con la China Suárez. El escándalo con Wanda Nara tiene en vilo a todo un país, y las redes sociales se llenaron de imperdibles memes y reacciones en cuestión de horas.

Los mejores memes del "WandaGate". Foto: X @nom0leste

El sentimiento de fanatismo fue mejor expresado por la tuitera Feli en X, donde escribió: "Por Dios, me levanté y lo primero que hice fue ponerme al tanto de todo el quilombo Wanda-Icardi". Con los nombres de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en tendencia durante horas después del descargo del futbolista argentino, parece ser que la influencer no fue la única.

Los mejores memes del "WandaGate". Foto: X @tengounataser

Inesperadamente, los nombres de los tres protagonistas del "Wandagate" no fueron los únicos en volverse tendencia. Los tuiteros también recordaron a los exmaridos de la actriz, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, quienes gracias a los hijos que tuvieron con la China Suárez se ven involucrados con el actual escándalo.

Los mejores memes del "WandaGate". Foto: X @gracielita_g

Cabré en específico fue celebrado en las redes sociales por alejar a su hija, Rufina, del actual escándalo. Mientras Magnolia y Amancio estarían viviendo con la parejita en la casa de ensueño de Wanda Nara, la hija mayor de la actriz y modelo ni siquiera cuenta con un perfil de Instagram para recibir noticias del "Wandagate".

Los mejores memes del "WandaGate". Foto: X @if0rnadie

Otra víctima circunstancial de la polémica que fue tendencia en redes sociales es Franco Colapinto, el corredor argentino de F1 que a finales de 2024 fue visto caminando las calles de Madrid con la China Suárez. El joven piloto se alejó de la actriz después de su encuentro y, si bien Colapinto seguiría de cerca el "Wandagate", muchos en Twitter imaginan que celebra haberlo hecho.

Los mejores memes del "WandaGate". Foto: X @lavndermount

Más allá de las risas, los internautas argentinos no se privaron de opinar sobre el escándalo. "La objetividad de la gente se fue a la mier... ¿Por qué esta bien la foto de Wanda usando a la hija de Tamara y L-Gante y esta mal la foto de la China con Francesca?", opinó un usuario. "Lo siniestros que hay que ser para provocar usando a menores de edad. Icardi es un sor... mal padre y La China es una forr...", declaró otro.

Las fuertes reacciones a las fotos de Mauro Icardi y sus hijas de cacería

Después de su duro descargo, Mauro Icardi quedó contra las cuerdas al surgir fotos y videos de él y sus hijas cazando liebres. Las fuertes imágenes generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales, que se llenaron nuevamente de memes. "Mauro Icardi llevando a las nenas a cazar animales. ¡Pasó Victoria Vanucci y dijo que era demasiado!", comentó un usuario.

Los mejores memes del "WandaGate". Foto: X @EserSsar

"Wanda tira esto y ella seguro era la que sacaba fotos y grababa... Que no se haga la 'yo no sé nada'", criticó una cuenta a la exnovia de L-Gante. "Así comenzaron muchos psicópatas, cuiden a Wanda. No duden que esto termine mal", opinó otro. "Y la China haciéndose la protectora y amante de los animales. Esta novela no tiene fin", destacó un tercero.