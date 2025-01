En medio del escándalo, Mauro Icardi rompió el silencio y publicó un extenso y duro descargo contra Wanda Nara: "Decidió romper la familia por..."

Si la situación entre Wanda Nara y Mauro Icardi estaba picante, ahora escaló a otro nivel. Este jueves por la madrugada, el futbolista decidió romper el silencio luego de todos los datos que han salido a la luz sobre la relación que tenía, sus hijas, y también decidió hablar de María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez.

Fue a través de su cuenta de Instagram (@Mauroicardi) donde compartió un extenso descargo explicando punto por punto todo lo que ha ocurrido, y está ocurriendo, con Wanda.

El futbolista decidió contar su verdad. Créditos: Instagram Mauroicardi.

"Como todos saben, no es mi estilo ventilar nada con respecto a mis hijas como venimos respetando por pedido de un Juez y un Defensor de Menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades... ¿Hasta cuando queremos creer y vivir en la mentira?", comenzó diciendo el deportista.

Acto seguido, comenzó a enumerar: "Me excluyeron de mi propio departamento con una falsa denuncia de violencia; me excluyeron a la madrugada de un sábado de Santa Bárbara a horas de operarme de mi lesión de rodilla con otra falsa denuncia de violencia y tenencia de armas, dando resultado NEGATIVO el allanamiento... No tenía armas, no violenté a nadie y estaba durmiendo solo; tenían que entregarme a mis hijas el 13/12 y me apagaron los teléfonos hasta el 17/12 porque la madre estaba de viaje con el 'novio' por Europa, el cuál confirmaron en un vivo que tenían una relación desde hacía 3 años, mientras estaba casada conmigo y me juraba a mí y a sus hijas que era 'UN AMIGO'... (pero siguen culpando a otras personas, qué hipocresía. ¿no?)".

El deportista contó qué fue lo que sucedió en las fiestas. Créditos: Instagram Mauroicardi.

"El 26/12 la 'Madre de América' tenía que retirar a sus hijas porque así lo ordenó la Justicia... que pasaran Navidad con el padre y fin de año con la madre, pero como la señora estaba ofendida porque no le dieron lo que quería se fue a Punto del Este sin retirarlas alegando que no tenia 10.000.000 Pesos como pidieron de caución, pero si tenia para el avión privado y todo el circo ostentoso como es habitual de su parte, sin contar que días antes le deposité USD 10.000 en su cuenta italiana. Así rompió la promesa que le había hecho a sus hijas de ir a buscarlas, dejándolas plantadas con su valija preparada... Por mi parte, ante su abandono, decidí sin dubitar cancelar el plan que tenía de pasar Año Nuevo con amigos y quedarme con mis hijas... como vengo haciendo desde hace más de 2 años... en las cuales lo Sra, decidió priorizar su vida ante sus hijas...", continuó Icardi.

"Cuando se terminaron sus 'vacaciones' quiso imponerme que le entregue a mis hijas, a las cuales durante 20 días estuvo manipulando por llamadas porque ellas mismas le decían que no se querían ir de la casa del papá. Que estaban felices, viviendo en un ambiente familiar, divertido, con niños de su edad donde nunca hubo ningún tipo de comentario malicioso a despectivo hacia su madre. Como si fuera poco... les aseguró a sus hijas que las vendría a buscar el 05/01, la esperaron vestidas y expectantes y una vez más las VOLVIÓ O PLANTAR... y recién el 08/12 después de que mis abogados intervinieran pude lograr que recibiera a sus hijos en una estación de servicio como pidió", contó el futbolista en la red social.

Mauro también se refirió a L-Gante. Créditos: Instagram Mauroicardi.

Después, Mauro Icardi habló sobre L-Gante y, según él, la modelo también le fue infiel al cantante de cumbia 420: "Yo NUNCA le hablo Mal a mis Hijas de su madre... ni les cuento que ella decidió ROMPER la familia por la persona que fue su AMANTE durante 3 años y que terminó blanqueando como su 'novio'... y por el cual se instaló en la Argentina durante 2 años cuando las nenas estaban escolarizaras en Turquía. De hecho.... sola no estuvo en la Argentina los únicos 3 meses que su novio estuvo PRESO. PD: Que sepa el Sr. 'novio' que fue TAN ENGAÑADO come lo fui yo... porque en Enero de 2023 se encontró con el jugador senegalés en Dubái, mientras el 25/01/23 transcurría el cumpleaños de su hijo... a quienes sus hermanos/as y familiares se lo estaban festejando y ella llegó 23.30hs... es decir 30 minutos antes que el cumpleaños de su hijo terminara...".

"Trabajar podía hacerlo en Europa... En efecto, lo hizo con gran éxito en Italia.... Porque nuestras hijas NUNCA VIVIERON en la Argentina...; La Sra intenta ridiculizarme en publico.... Pero a mi me enorgullece haber LUCHADO y Rogado hasta el absurdo por SALVAR a nuestro FAMILIA como mis hijas muchos veces demandan o demandaron. En afán de ridiculizarme NO LE IMPORTA el DAÑO que le hace a sus hijos e hijas cuando la sexualidad de su madre, padre o padrastro se hace viral y los chicos tienen que mirar con vergüenza a sus amigos... dejando claro que su encano y su guerra es más importante que sus hijos", sumó el deportista. El futbolista también habló sobre María Eugenia Suárez. Créditos: Instagram Mauroicardi.

"Para ir terminando, después de 20 días de no ver a sus hijas lo primero que se le ocurre es manipularlas, llevarlas a tal punto de decir barbaridades de las cuales tengo pruebas que son todas mentiras, exponerlas a tonto odio que tiene ella misma con la persona que está a mi lado hoy en día, haciéndoles creer a dos nenas de 8 y 9 años que nuestra familia se rompió por culpa de la misma, pero NO tiene el CORAJE de decirle a sus hijas la VERDAD... Que fue ELLA misma quien decidió SEPARARSE y OFICIALIZAR uno relación extramatrimonial que dotaba de 3 años ¿A quién le quiere mentir? ¿A quién quiere engañar? Basta de mentiras por Dios", comentó el futbolista.

Acto seguido, metió a María Eugenia Suárez: "El colmo de todo esto, es que MIS HIJAS SIEMPRE SUPIERON que Eugenia era 'La China'-Asimismo la buscaban en Youtube y en Spotify para escuchar sus canciones de las cuales se hicieron fans y tengo prueba de ello.... los cuales elijo hoy preservar por la integridad de mis hijas". El fin del comunicado de Mauro Icardi. Créditos: Instagram Mauroicardi.

Y concluyó: "Cada cosa que digo y publica lo hago OBLIGADO por los MENTIRAS y difamaciones que ejerce la madre de mis hijas, sin importarle el bienestar y la salud mental de las mismas. Me duele en el alma saber que están siendo MANIPULADAS Psicológicamente por su madre... Pero confío en la Justicia. Estoy seguro que voy por el buen camino, me llevaron a la Justicia y quisieron ensuciarme, pero con la verdad, siempre salimos victoriosos".