El polémico y desagradable video que se filtró de Mauro Icardi que lo puso contra las cuerdas

La novela Wanda Nara-Mauro Icardi sigue sumando capítulos y en las últimas horas ocurrieron varias cosas que dejaron a todos sorprendidos: las historias del futbolista confirmando su romance con María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez; el extenso descargo del deportista contra las versiones de Wanda; y ahora se suma un polémico y desagradable video de Icardi que hizo público Pampa Mónaco.

El periodista sacó a la luz terribles imágenes de Mauro y las compartió en sus historias de Instagram (@Pampamonaco). "Me voy a meter en la guerra del momento... Voy a entrar fuerte con un video... Tal vez es buen padre, no lo se, pero hay cosas que no se hacen...", comenzó diciendo el comunicador.

Pampa Mónaco enseñó videos del futbolista que lo pusieron contra las cuerdas. Créditos: X @elejercitodelam.

Luego, publicó el video, donde se lo puede ver a Icardi enseñándole a Francesca como decapitar una liebre que cazaron. Las imágenes se volvieron virales y el futbolista fue duramente repudiado en las redes sociales.

Cuidado: imágenes sensibles

Asimismo, Pampa Mónaco explicó: "Mauro quiere la tenencia y dice que el entorno de Wanda es malo pero... Mauro es cazador. Y llevaba a cazar a la nena. Y si cazaba algo la hacía partícipe, al punto de hacer que la nena haga cosas tremendas (esto no es nada)". El abogado subió varias fotos de Mauro Icardi con armas y cazando junto a su hija.

El deportista causó repudio en todas las redes sociales por ser cazador. Créditos: captura de pantalla Instagram Pampamonaco.

Icardi llevaba a su hija a cazar. Créditos: captura de pantalla Instagram Pampamonaco.

Terrible. Créditos: captura de pantalla Instagram Pampamonaco.

La situación del jugador se complica cada vez más. Créditos: captura de pantalla Instagram Pampamonaco.

En otra historia, el periodista expresó: "A ver si entienden, gente linda: yo se que es común en el interior y todo el biri biri. Pero entiendan que en el contexto de una causa donde se tiran con todo para quedarse con las nenas, esto es grave. Uno habla del novio de la otra, habla de contexto peligros, ¡¡¡y lleva a la hija a cazar y cortarle la cabeza a una liebre!!! FIN".

Este jueves por la mañana, Ángel de Brito enseñó una imagen de Wanda cazando. Créditos: captura de pantalla Instagram Angeldebritooki.

Sin embargo, este jueves por la mañana, se filtró una imagen de Wanda Nara con un arma cazando y la modelo también terminó complicada.