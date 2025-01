Las pruebas de que a la China Suárez le gusta andar desnuda por su casa: ¿y las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara?

La China Suárez vuelve a estar en el ojo del huracán, no solo por el escándalo mediático con Wanda Nara y Mauro Icardi, sino también por un detalle tan íntimo como revelador. Todo comenzó cuando Yanina Latorre, en su estilo tan característico, compartió en Instagram una historia que dejó a todos con la boca abierta: las hijas de Mauro y Wanda habrían visto a la actriz paseándose por su casa sin ropa.

Este dato no es completamente nuevo, ya que la China Suárez había sido bastante sincera en el pasado sobre su gusto por la libertad de andar desnuda en su hogar. En una entrevista de 2018, cuando estaba embarazada de Magnolia, la actriz había contado con total naturalidad que no le gustaban las prendas ajustadas y que prefería estar sin ropa cuando se encontraba en su propio espacio. "Ando desnuda, total", había dicho, y aclaró también que estar desnuda no era un tabú, sino una forma de estar más cómoda y relajada.

Hasta ahora, La China Suárez no dijo nada sobre lo que contó Yanina Latorre. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Lo que sí sorprendió fue la revelación de Latorre, quien relató que las hijas de Icardi y Wanda, mientras deambulaban por la casa, se encontraron con situaciones algo incómodas: "La vieron de noche tomando champagne con el padre y otras noches la vieron desnuda", aseguró la panelista, no sin dejar de destacar la actitud de La China, a la que definió como "una pinturita".

Yanina Latorre no para de recibir info sobre la disputa entre Wanda Nara e Icardi. Foto: Instagram @yanilatorre.

En aquel entonces, Suárez también había explicado que, a pesar de su afición por la desnudez, tenía en cuenta a los demás. "Si están los hijos de Benja (Vicuña), me pongo algo", había contado, entre risas, haciendo referencia a las veces que su ex pareja le sugería cubrirse si estaban cerca de las ventanas. En sus propias palabras: "Nunca conocí a nadie tan fan del nudismo como yo".

Lo cierto es que este nuevo episodio no hace más que alimentar las constantes especulaciones sobre la vida de La China, quien no escatima en mostrar su lado más personal. El escándalo sigue, y aunque el foco sigue estando en el triángulo amoroso con Icardi y Wanda, parece que la ex de Vicuña no tiene miedo de mostrar cómo se siente en su propia piel. Y con esta nueva información, seguro que la historia continuará dando que hablar.

El tatuaje de la China Suárez que anunció Yanina Latorre

Yanina Latorre, desde sus vacaciones en Miami, no pierde la oportunidad de hablar sobre el Wandagate. En uno de sus posteos, la panelista contó que la China Suárez y Mauro Icardi se habrían tatuado juntos. Aunque no reveló el diseño exacto, la actriz compartió rápidamente en sus redes sociales el resultado final.

La China Suárez parece que intenta callar los rumores subiendo fotos a sus redes. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Lo primero que hizo La China fue compartir la previa del tatuaje, con los materiales listos para la sesión, y luego publicó una foto de su mano con los nombres de sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio, uno en cada dedo. Con esta imagen, parece que la actriz busca calmar los comentarios negativos que recibió en las últimas semanas.