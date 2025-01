La filosa opinión de Yanina Latorre sobre los chats filtrados de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Un día..."

Yanina Latorre no suele guardarse nada, y en medio del escándalo por el conflicto legal de Wanda Nara y Mauro Icardi, expresó su punto de vista sobre la situación. En una nueva intervención en LAM, la panelista no solo respondió a las acusaciones de la mediática, sino que también reveló lo que piensa sobre los últimos hechos que involucran a la expareja.

Desde Miami, donde se encuentra de vacaciones, Latorre aprovechó la oportunidad para aclarar ciertos rumores que circulan acerca de su relación con el futbolista. Durante el móvil, no pasó por alto la broma de sus compañeros sobre los pagos que supuestamente habría recibido de Icardi. Con ironía, Latorre respondió: “Con los 10.000 dólares que me dio Icardi parece que me da para vivir un mes en Miami, mi amor. Ni para sacar el primer pasaje, nada, nada”.

Lo que comenzó como una ligera broma, se transformó rápidamente en un tema más serio cuando Ángel de Brito le preguntó sobre su relación con Wanda Nara. La panelista relató que había hablado con la conductora y su abogado, además de asegurar que el drama que hacen por la separación es completamente absurdo: “Una, para hacernos creer que él es violento (...) y ella una abandonadora de hijos”, señaló.

Pero lo que más llamó la atención fue su opinión sobre los chats filtrados entre Wanda y Mauro. Latorre no anduvo con rodeos: “Que una mamá viralice eso sobre el padre de sus hijos, un día se van a arrepentir”, dijo con firmeza.

Además, la panelista insistió en que no es verdad lo que Wanda había afirmado sobre su trabajo, señalando que ella tiene pruebas que demuestran lo contrario: “Yo nunca miento, tengo chats, tengo audios, tengo filmaciones y tengo escritos. Elijo no mostrarlos para no comerme una multa”, y aclaró que prefiere no mostrarlas por el riesgo de enfrentar una multa.

El motivo del nuevo allanamiento en la casa de Mauro Icardi, según Yanina Latorre

Yanina Latorre compartió en sus redes que Mauro Icardi enfrenta nuevos problemas debido a otra denuncia de Wanda Nara. La empresaria acusa al futbolista de haber permitido el ingreso de Silvia, la niñera señalada por maltratar a sus hijas. Este hecho podría llevar a un nuevo allanamiento en la casa de Icardi, según lo que reveló Latorre.

Este nuevo conflicto se suma a las múltiples acusaciones entre Icardi y Nara. A los problemas con la niñera se le agregan las quejas de la modelo por la falta de contacto con las niñas, lo que sigue generando tensiones. Por eso, Yanina no dudó en advertir que la situación podría complicarse aún más con la intervención de la Justicia.