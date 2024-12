Yanina Latorre reveló detalles jugosos de Wanda Nara: "Se comió una multa de 50 palos y..."

Yanina Latorre volvió a disparar contra Wanda Nara. Después de filtrar las imágenes de su infidelidad con Keita Baldé, la panelista de LAM reveló escandalosos detalles de la pelea legal con Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas. En su nuevo descargo, la angelita reveló la dura sanción del juez para la modelo argentina.

"Tengo data nueva... Me molesta mucho que Wanda se victimice, cuando hay mujeres que luchan mucho por estar con sus hijos y por la cuota alimentaria y ella sigue mintiendo de nuevo, se cagó en la Justicia, no cumplió con lo que dictaminó el juez y eligió irse a Punta sin las niñas", comenzó Latorre en su cuenta de Instagram.

El descargo de Yanina Latorre contra Wanda Nara. Foto: Instagram @yanilatorre

Efectivamente, después de dejar a sus hijas con Mauro Icardi, Wanda Nara viajó con todo lujo a Punta del Este, donde celebró Navidad junto a su novio, L-Gante, y toda su familia. La misma conductora de Telefe presumió los detalles de su festejo en redes sociales, desde su habitación de hotel con vista al mar hasta la noche de fiesta en el VIP de un boliche.

La decisión de que Icardi pase Navidad con sus hijas fue aprobada por ambos padres, pero según reveló Latorre, Wanda no acotó las indicaciones del juzgado: "Entregó a las chicas cuando quiso... El martes 17. Se comió una multa de 50 palos y el temita de delito de desobediencia, y un dictamen del defensor de menores tremendo. Digamos que se lo puso de cu...".

Wanda Nara habría dejado de lado a sus hijas en las fiestas. Foto: Instagram @yanilatorre

Ahora, se supone que la presentadora de "Bake Off" buscará a sus hijas tras su tiempo con su papá (y tal vez la China Suárez). Sin embargo, Latorre puso estos planes en duda: "Igual lo importante es que se fue a Punta y no pasa ninguna fiesta con las hijas... porque 'no tiene dinero para mantenerlas'. Todo con carterita Hermés y avión privado".

"Wanda impuso todo, pero después no cumple. Hasta ahora incumplió todas las resoluciones judiciales. Una justicia paralela, ¿no?", cerró su descargo Yanina Latorre, una de las pocas angelitas que continuarán en LAM en 2025. La información de la panelista habla de una situación riesgosa para Wanda Nara.

La abogada de Mauro Icardi denuncia nuevamente a Wanda Nara

Las consecuencias de la desobediencia ya le respiran en la nuca a Wanda Nara. Según reveló Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata y abogada de Mauro Icardi, la filtración de chats privados con su exesposo y otros incumplimientos los llevaron a presentar una nueva denuncia ante el juzgado civil.

"Lo único que te puedo contar es que hoy lamentablemente vamos a tener que hacer otra denuncia de incumplimiento. Lo más importante acá son las criaturas y hay que preservarlas, hay que generarles situación de paz", reveló la letrada a DDM. "Aún en las peores cosas, previsible o anticipado, los chicos necesitan eso. Necesitan un continente. Las resoluciones judiciales están para cumplirse", agregó.