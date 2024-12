¡Tremendo! Yanina Latorre sacó a la luz el video de Wanda Nara engañando a Mauro Icardi con un compañero

Wanda Nara y Mauro Icardi están protagonizando quizás la separación del 2024 luego de lo que fue el escándalo entre Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain. De hecho, hace algunas semanas se viene comentando de la infidelidad de la conductora de Telefe con un compañero de Mauro.

Simona Guatieri, exesposa de Keita Baldé, jugador de fútbol habló con Juan Etcegoyen y allí confesó que "Decido no aparecer en videos o en televisión porque le dejó los chismes a quienes han construido una carrera en ello y a mí no me concierne", además confesó todo lo que vivió.

"Fue un año devastador a nivel mental y físico porque una separación con dos niños pequeños no fue fácil, sobre todo bajo una tormenta mediática. Repito, no es lo que me preocupa porque aunque fui esposa de un futbolista, siempre he dado un paso atrás en la carrera de mi marido, a diferencia de muchos que se exponen, a veces incluso dañando la imagen de su marido", expresó.

Lo cierto es que Yanina Latorre sorprendió a todos en Bondi Live cuando comentó que tenía en su poder el video que confirmaba el engaño por parte de Wanda Nara a Mauro Icardi: "Tengo imágenes con el senegalés. No en p...", comenzó diciendo la picante panelista.

Mirá el video:

Luego agregó: "Juré no mostrarlo, pero tengo la primicia", Fefe Bongiorno, compañero de ella en LAM y quien se encontraba en ese momento haciendo el pase con Yanina en el streaming al ver el clip, expresó: "Pero esto nunca se vio. Es mucha intimidad", Yanina por su parte subrayó que está evaluando subirlo a las redes sociales.