Filtraron la razón por la que Mauro Icardi no le contesta los mensajes a Wanda Nara y su familia

El escandaloso divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara suma nuevos capítulos día tras día. Recientemente, se supo el motivo por el cual Icardi no le respondía los mensajes de WhatsApp que le enviaba tanto Wanda como la madre de la conductora de "Bake Off Famosos", Nora Colosimo.

Los canales de televisión que siguen el Wandagate habían informado días atrás sobre una presunta repudiable actitud de Mauro Icardi. En medio del conflicto con Wanda, el delantero del Galatasaray había dejado sin responder una serie de mensajes de la madre de la menor de las Nara.

Revelaron el motivo por el que Mauro Icardi no se comunicaba con la familia de Wanda. Fuente: Instagram @mauroicardi.

El panelista de LAM (El Trece) Pepe Ochoa, desmintió que Icardi se haya comportado de manera indebida con la madre de Wanda. El futbolista no pudo responder esos mensajes porque en el momento en que los recibió estaba declarando en el Juzgado. Simplemente, Icardi no podía tener el teléfono encima.

Ochoa reveló que Mauro Icardi recién pudo contactarse con Nora Colosimo cuando salió del Juzgado. Fue entonces cuando el ex de Wanda desató un nuevo escándalo al cuestionar a quien fuera su suegra por varios motivos, entre estos una presunta infidelidad de su hija.

“Fuiste parte del impedimento del contacto con mis hijas. Y caerá una denuncia contra vos también”, le respondió Icardi a su exsuegra. Al parecer, el ex de Wanda considera que la madre de la conductora de Bake Off Famosos por haberse complotado con su hija para que Icardi no tenga contacto con Francesca e Isabella.

El durísimo reclamo de Mauro Icardi a la madre de Wanda Nara

En los mensajes que le respondió a la madre de Wanda Nara, Mauro Icardi le puso los puntos a su ex suegra. Nora Colosimo había acusado al futbolista de haber abandonado a su hija mientras esta afrontaba el duro diagnóstico de su enfermedad (Wanda sufre leucemia mieloide crónica).



Icardi no se quedó callado ante las duras palabras de su ex suegra. "No te olvides de quién te bancó todos estos años viviendo en Milano, París y Estambul, cuándo y cómo se te cantaba. Y si vamos a echar cosas en cara, me parece que tenés poco para decir de mí como padre, como marido, como yerno, como amigo, como lo que sea", expresó Mauro en mensajes de WhatsApp que fueron leídos en vivo en LAM.

Mauro Icardi acusó a la madre de Wanda de impedirle ver a sus hijas. Fuente: Instagram @mauroicardi.

En esa misma catarata de mensajes, Icardi le recordó a la madre de Wanda el presunto romance que su hija habría tenido con un excompañero suyo. De esa secuencia se desprende que Wanda Nara le fue infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé.

"La enfermedad quién te dijo que no se la agarró cuando se encamaba en mi casa de Milano con un excompañero mío. Quizás también por mantener una doble vida desde hace tres años, con el que hoy terminó siendo su novio (L-Gante). O quizás con todos los que se paj... y chateaba por WhatsApp, Instagram, videollamadas, etcétera", arremetió Icardi contra la madre de Wanda.