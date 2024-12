Confirman la INFIDELIDAD de Wanda Nara a Mauro Icardi con Keita Baldé: las picantes declaraciones

Siguen surgiendo escándalos para Wanda Nara en medio de su separación. Después de filtrar chats privados de Mauro Icardi donde insulta a la China Suárez y Maxi López, la modelo y empresaria quedó en el centro de las fuertes declaraciones de Simona Guatieri, ex pareja de Keita Baldé, quien confirmó la infidelidad de su esposo con Nara.

Los rumores de una infidelidad entre la conductora de "Bake Off Famosos" y el compañero de equipo de Mauro Icardi surgieron con fuerza en enero del 2023, pero nunca se terminaron de confirmar. Esta semana, la ex del futbolista senegalés se contactó con Juan Etchegoyen y disparó fuertemente contra la novia de L-Gante.

El fuerte descargo de Simona Guatieri contra Wanda Nara por la infidelidad con Keita Baldé

En Mitre Live, Etchegoyen leyó el descargo de Guatieri: "Para mí fue un año devastador a nivel mental y físico porque una separación con dos niños pequeños no fue fácil", comenzó declarando la modelo, diferenciándose de Wanda Nara y "muchos que se exponen, ¡a veces incluso dañando la imagen de su marido!”.

En su mensaje, la ex de Keita Baldé cuenta que dos meses después de su boda con el futbolista, recibió un mensaje de Mauro Icardi contándole que "había habido una reunión en su casa entre mi esposo y su esposa, con evidencia tomada de la cámara interna de la casa. Te aseguro que lo que viste es súper claro"..

Al encuentro furtivo en la casa de Icardi y Nara, que hasta el momento se desconocía, lo siguió la reunión entre los amantes en un hotel de Dubai que terminó destapando el escándalo de infidelidad. Simona Guatieri reveló que, en los días más fuertes de la polémica, Wanda Nara la contactó personalmente.

La foto de Wanda Nara que confirmó su encuentro en Dubai con Keita Baldé. Fuente: Instagram @lordimartinpaparazzi

"La señora me dijo que había acompañado a mi marido por días en Dubai. Fue ella quien me envió por WhatsApp las fotos de ella junto a mi marido con chats incluidos entre los dos", aseguró. La modelo intentó buscarle explicación a las fuertísimas acciones de Wanda Nara, pensando que "quizás se sintió juzgada".

"No lo sé... lo que sé es que una mujer que se acuesta con mi marido y luego me manda fotos, ¡no sé cómo llamarla! No os cuento más detalles porque son horrorosos", se lamentó Guatieri, cerrando su descargo al asegurar que ella solo quiere concentrarse en sus dos hijos y su carrera como modelo.

Por su parte, Wanda Nara se encuentra en medio de una fuerte disputa legal con Mauro Icardi por su divorcio y la tenencia de sus dos hijas. La mediática, que dejó a las nenas a cargo de su marido hasta Año Nuevo, se encuentra de viaje con L-Gante mientras el cantante de cumbia hace sus shows.