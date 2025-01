Todos los famosos que rechazaron el romance de Mauro Icardi y la China Suárez

El blanqueamiento del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez sacudió al mundo del espectáculo y estalló la guerra con Wanda Nara. El nuevo capítulo del "Wandagate" copó las redes y los medios, y ningún famoso se privó de dar su opinión sobre el escándalo. Entre ellos, hubo varios que fueron vocales en su desprecio por la nueva relación entre el futbolista argentino y la actriz.

Mientras las redes sociales se llenaron de memes sobre Wanda Nara y Mauro Icardi, Ángel de Brito usó su cuenta de Twitter (ahora X) para dar una lapidaria opinión sobre la China Suárez. "La esencia no cambia. De Tobal a Pampita y a Wanda. Los caraduras acusan a los periodistas, cuando son ellos los que exponen sus mierdas todo el tiempo. Lo peor de todo, usan a menores inocentes", declaró el conductor de "LAM".

El enojo de Ángel de Brito con la China Suárez. Foto: X @AngeldebritoOk

También desde redes sociales, el influencer Martín Cirio disparó con todo contra la ex "Casi Ángeles". "El macho puede todo, yo por el macho hago lo que quiera. ¿Querés que me coma un animal vivo? Tráeme al gato, dale. Tráeme a Colita que está gordito ahora, comió mucho en Navidad, tráemelo que me lo como delante tuyo. Si eso te va a hacer feliz y eso va a hacer que me aceptes, tráemelo a colita", parodió "La faraona" en su programa de streaming.

Cirio no fue la única figura de internet en manifestarse contra el nuevo romance. Sofía Gonet, conocida en redes como "la Reini", llegó a sugerir que la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez es un acting, ideado para molestar a Wanda Nara: "Acá hay un sobre de por medio. Él le pagó a ella para que se preste a esto, se saque estas fotos y le siga haciendo la guerra a Wanda", declaró en su Instagram.

Mauro Icardi y la China Suárez posaron en la casa soñada de Wanda Nara. Foto: Instagram @mauroicardi

Las mujeres del espectáculo que defendieron a Wanda Nara contra la China Suárez y Mauro Icardi

En la farándula, Wanda Nara encontró de aliadas a varias mujeres del espectáculo que fueron protagonistas de sus propios escándalos románticos. Sabrina Rojas fue una de las más vocales, criticando duramente a la actriz argentina: "Yo creo que a ella le gusta ser la villana. No le molesta", sostuvo la ex de Luciano Castro. "Si hay un cinismo del otro lado, que te saludan y toda esa cosa, tiene lógica que Wanda esté tan enojada", agregó.

Cinthia Fernández también se pronunció en sus redes sociales sobre la polémica del "Wandagante", ante la pregunta de uno de sus seguidores de Instagram. "Hijos de pu...", escribió la exdiputada sobre la foto del blanqueo de Icardi donde la China Suárez aparece con las hijas de Wanda Nara. "Utilización de los hijos. Asco mal", cerró furiosa.

La dura opinión de Cinthia Fernández sobre la China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram @cinthia_fernandez_

Otra panelista que se sumó a la polémica fue Alejandra Maglietti, quien en el panel de "A la Barbarossa" trató de falsa a la actriz y modelo. Cuando Gastón Trezeguet opinó que la China maneja "un nivel de 'yeguismo' supremo que yo pensé ver", Maglietti lo respaldó y opinó que "en la foto que está con la hija de Wanda está con cara de yegüita", y agregó que "tiene cara de amor fingido".