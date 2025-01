Wanda Nara, muy íntima de Maxi López tras su separación de Mauro Icardi: el curioso regalo que le hizo a su ex

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez demuestran su amor en redes sociales, Wanda Nara, quien no se sorprendió con el blanqueo, mantiene un cuidadoso silencio. Sin embargo, en medio de los delicados procedimientos legales en su divorcio con el futbolista argentino, una pista delató su cercanía con Maxi López, su exmarido.

El padre de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de Wanda Nara ajenos al "Wandagate", volvió a la Argentina esta semana para devolver el cuidado de los tres adolescentes a su madre. La empresaria y modelo mostró la reunión familiar que se lleva adelante en su mansión de Santa Bárbara, pero ninguno de sus posteos había dado señal de la presencia de su primer esposo; hasta ahora.

A través de sus recientes historias de Instagram, Wanda Nara se mostró cocinando un asado para la familia reunida en su mesa. La conductora de Bake Off Famosos mostró el fruto de su esfuerzo en una de sus fotos, donde se pueden ver varios platos de madera llenos de carne y copas de vino. "Me salió muy bien", comentó la rubia.

Wanda Nara le regaló un asado a Maxi López. Foto: X @musiquita24

Pero fue un detalle en el borde de la imagen el que llamó la atención de sus seguidores. Fue la cuenta @musiquita24 en Twitter (ahora X) quien se percató de la presencia de Maxi López en la imagen. Una de las manos que se puede ver en la mesa de Nara tiene un distintivo tatuaje de una cruz en el dedo anular, idéntico al que luce Maxi López.

"¡Wanda le hizo asado a Maxi López! ¡Quien te ha visto y quien te ve!", comentó la cuenta en el posteo que no tardó en viralizarse. La cercanía entre Wanda Nara y Maxi López no es novedad: el exfutbolista llegó a reunirse con L-Gante cuando éste todavía estaba en pareja con su exmujer, y ambos mantienen una relación de amistad motivada por la crianza de sus tres hijos.

Sin embargo, su cercanía al empresario también puede ser interpretada como una provocación de Wanda Nara a Mauro Icardi. El delantero del Galatasaray quedó expuesto en su odio por el otro marido de Nara con la filtración de fuertes chats privados donde insulta duramente a Maxi López, tratándolo de "muerto de hambre" y "gordo pelot...".

Maxi López habló del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Esta semana, Maxi López regresó con sus tres hijos a Argentina después de unas vacaciones en Suiza, y fue interceptado en el aeropuerto por la prensa. Atestado de preguntas sobre el escándalo que involucra a la madre de sus hijos, López comenzó declarando que "no me corresponde hablar, no sé nada de lo que está pasando".

"Está todo bien pero no quiero hablar del tema porque no estoy al tanto de nada. Ahora seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado", agregó ante las preguntas de los movileros. Cuando fue cuestionado sobre su relación con Wanda Nara, el deportista se limitó a comentar: "Con Wanda está todo bien. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Yo estoy con mis chicos, vengo de vacaciones".