Revelan unos tremendos chats de Mauro Icardi tildando a Maxi López de "muerto de hambre" y "gordo pelot*"

En un nuevo capítulo de la escandalosa novela de verano que han montado Wanda Nara y Mauro Icardi, este viernes en LAM (América TV) revelaron unos escandalosos audios en los que el futbolista destroza a Maxi López, el exmarido de la conductora.

En una conversación privada entre Nara e Icardi, el delantero del Galatasaray le dedica unos lapidarios conceptos a López, quien años atrás fue su amigo cercano en el mundo del fútbol.

“Maxi me chupa la cho*. Es un muerto de hambre que 10 años se hizo el vivo y vos te haces la viva”, le escribió Mauro Icardi a Wanda Nara, seguramente en relación al tiempo en que Maxi López no aportó el dinero necesario para la manutención de los hijos que tuvo con la figura de Telefe.

Mauro Icardi arremetió contra Maxi López en un chat con Wanda Nara. Foto: Captura de video América TV.

Luego, en tono más beligerante, Icardi siguió contra Nara: “Y Después venís... con que soy mala persona, ¡¡¡con que hago todo para hacerte mall!!! Y todas las pelot* que decís. ¡¡¡Metés al gordo pelot* de Maxi haciéndote la viva en mi casa!!! ¡¡¡Te aviso que te voy a volar de ahí!!! ¡¡¡Seguí así!!!”.

Mauro Icardi destrozó a Maxi López durante una charla con Wanda Nara. Foto: Captura de video América TV.

Pero eso no fue todo, más allá de las advetencias que involucran a Maxi López, Mauro Icardi avanzó contra Wanda Nara al amenazar: “También te aviso que lunes te llega documento del abogado que las nenas tienen que volver a Estambul ¡¡¡¡Después no vengas con que soy mala persona!!!! ¡Seguí así! ¡¡Después no vengas llorando!! Te lo aviso ¡Ya es la segunda vez que haces lo mismo! No te la paso más. ¿Querías que me caliente y arranque a hacer las cosas como hacés vos? Esperate de todo ahora, después no vengas con ‘que estoy enferma’, con que ‘soy una víctima’".

Mauro Icardi destruyó a Maxi López con durísimas descalificaciones

Finalmente, intentando bajar un cambio y conciliar, Mauro Icardi concluyó: "No te conviene! Y te lo digo porque te amo y te lo digo de corazón. Escuchame una vez! No te tendría que decir nada pero te lo digo porque no quiero eso y porque me parece al pedo por un capricho que tenés de tonta. Tenemos todo para ser felices!".