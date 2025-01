Filtraron cómo está Wanda Nara ante el blanqueo de Mauro Icardi y la China Suárez

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez dejó de ser un secreto. Después de meses de rumores, la pareja decidió mostrarse públicamente, generando curiosidad sobre cómo habría reaccionado Wanda Nara ante esta situación. Sin embargo, lejos de lo que muchos podrían imaginar, su postura sorprendió a más de uno.

En el programa Mañanísima, Estefi Berardi reveló detalles exclusivos sobre cómo vive Wanda este nuevo capítulo en la vida de su expareja. Según la panelista, la empresaria no solo se mostró tranquila, sino que dejó en claro que no le le resultó algo fuera de lo común. “Sabía que en algún momento iban a aparecer juntos. No me afecta”, habría confiado Wanda a su entorno cercano.

Además, Nara habría reflexionado sobre la importancia de que Icardi encuentre estabilidad emocional: “Agradezco que esté con la China Suárez antes de que este chico tome una decisión fatal, por la cantidad de cosas que me ha dicho a mí antes y cómo lo vi tirado en una cama. Agradezco que esté con la China o con quien sea”, habría dicho, mostrando un lado mucho más despreocupado y contemplativo sobre la situación.

Mientras tanto, Mauro Icardi y la China Suárez celebraron su relación en uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires, brindando con champagne y disfrutando de una velada que no pasó inadvertida. El lugar elegido fue el Four Seasons, un sitio que, curiosamente, Icardi solía visitar junto a Wanda en otras épocas.

Wanda Nara y Keita Baldé: el video que agita la polémica con Icardi

En medio del enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, un vídeo de la empresaria con el futbolista Keita Baldé ha causado revuelo. Las imágenes, grabadas en enero de 2023, muestran a Wanda y Baldé bailando juntos en un hotel de Dubai, participando en una tendencia de TikTok. El vídeo fue divulgado justo después de que Icardi confirmara su relación con la China Suárez.

El video fue grabado el 25 de enero, el mismo día que su hijo Valentino cumplió 14 años. Al enterarse de que las imágenes se hicieron públicas, Icardi aprovechó para aclarar en un post que Wanda llegó al hotel a las 23:30, justo antes de que terminara el cumpleaños de su hijo, lo que generó aún más comentarios al respecto.