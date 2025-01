Wanda Nara contó su verdad sobre la pelea con Yanina Latorre y dijo quién la trató de "ensobrada" en el ambiente de Mauro Icardi

En medio de sus escándalos amorosos, Wanda Nara no para de sumar pequeñas batallas. Esta vez, la modelo y empresaria volvió a confrontar con Yanina Latorre. Se conoció el motivo por el que la mayor de las Nara acusó de "ensobrada" a la panelista de LAM. La conductora de Bake Off Famosos acusó a una persona del entorno de Mauro Icardi de haber filtrado esa versión.

La disputa entre Wanda Nara y Yanina Latorre recrudeció días atrás en un diálogo telefónico entre Ángel de Brito y la propia Wanda, quien llamó a LAM para contar su verdad acerca de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez. En esa entrevista, la conductora de Bake Off Famosos denunció que Icardi le paga una cifra a una reconocida periodista de espectáculos para que filtre información en contra de ella.

Wanda Nara le explicó a Yanina Latorre por qué la acusó de recibir dinero de Mauro Icardi. Fuente: Captura de pantalla Telefe.

"Hay un montón de gente del ambiente que está cobrando mucho dinero para hablar mal de mí. Cuando Mauro se fue de mi casa, prometió pagar para destruirme. Pagar lo que tenga que pagar para arruinarme la vida", expresó.

Al momento de esa entrevista, Yanina Latorre no se encontraba en el piso. La panelista estaba de vacaciones junto a su marido, Diego Latorre, en Miami. Tras dejar pasar unos días y comunicarse con la propia Wanda, Yanina confirmó que ese comentario había sido dirigido hacia ella. Y, lejos de achicarse, salió con los tapones de punta. En medio de su descargo, Latorre filtró el motivo por el que, supuestamente, Wanda Nara la había tratado de "ensobrada".

El Wandagate es la gran novela de verano. El motivo de la separación de Wanda Nara con L-Gante sembró la duda sobre el futuro amorosos de la rubia.



¿Cuál fue la explicación de Wanda Nara a Yanina Latorre por haberla acusado de "ensobrada"?

Días después de la escandalosa entrevista de Wanda Nara, Yanina Latorre salió en vivo desde Miami para LAM y le respondió a la empresaria.

"Cuando el otro día estaban al aire y me empezó a llegar que estaban hablando de mi trabajo y también de Pepe (Ochoa), como que lo llaman ‘Yanino’, como que yo mando y él es un pelot... que ejecuta. Ese día me enloquecí y empecé a escribir, no sé si en Instagram o en Twitter, y lo voy a decir en serio, que se metan con mi laburo, con mi comunicación, con mi opinión, con mi data, me parece que no va", aclaró Yanina en diálogo con sus compañeros de programa.

Yanina Latorre le respondió a Wanda Nara y dio su versión de los hechos. Fuente: captura El Observador.

De Brito quiso saber si se había comunicado con Wanda a raíz de este nuevo cruce: "Sí, hablé con Wanda y con su abogado". En esa charla con la conductora de Bake Off Famosos, fue la propia Wanda quien le explicó de dónde obtuvo ella la versión de que Yanina recibía pagos de Icardi para filtrar información.

"Wanda me dijo que el que le dijo que yo cobro es el chofer de Mauro, se llama Flavio y sería el que me da los sobres", reveló Yanina Latorre. Antes, a modo de broma e ironía, Ángel de Brito y el resto del equipo de LAM le habían dicho que esas vacaciones en Miami las pagaba con dinero de Icardi.

"Wanda no puede decir que yo cobro porque a mí me operan. Ese día apareció de nuevo por chat y me dijo que quería tomarse un café conmigo, que me quería contar la verdad de las cosas, pero me empieza a decir, como siempre, todo por la mitad... Yo nunca miento, tengo chats, tengo audios, tengo filmaciones y tengo escritos. Elijo no mostrarlos para no comerme una multa", cerró Yanina su descargo contra Wanda Nara.