Yanina Latorre respondió una sórdida acusación que le cruzó un periodista que fue gran amigo de Jorge Lanata

Este martes, en un móvil desde Miami para LAM (América TV), Yanina Latorre le respondió a Gabriel Levinas, quien la acusó de "pasarse de raya" con la información que dio sobre la salud de Jorge Lanata. Además, la panelista aclaró los tantos sobre quienes la denuncian de haber matado a un gato hace un tiempo.

Tras sostener que lo que siempre hizo al aire fue dar datos fundados en cada parte médico que se dio a conocer de Lanata, y asegurando que en cambio quienes rodeaban al fallecido astro de Radio Mitre, ocultaban la gravedad de la salud del periodista que estuvo durante más de seis meses internado. En este sentido, Latorre refutó a Levinas, quien sostuvo que la periodista trató el tema con morbosidad.

"Yo creo que no me extralimité, te juro que sabía más de lo que dije, siempre fui cuidadosa, lo hablé cuando se pudo hablar. Me parecía tonto mentirle a la gente", remarcó Yanina Latorre retrucando la acusación del integrante del programa de Jorge Lanata.

Yanina Latorre desmintió la acusación en su contra que hizo un gran amigo de Jorge Lanata

A su vez, la panelista reveló que el motivo por el que Gabriel Levinas no opinó en los medios sobre la interna familiar del líder de Lanata sin filtro, no fue por discreción y lealtad a su amigo, sino porque Elba Marcovecchio lo salvó judicialmente en una estafa en la que estuvo involucrado.

Por último, sobre quienes la acusan de haber matado a un gato, Yanina Latorre se descargó: "Que digan lo que quieran, que me traigan al gato muerto, o al dueño. Dejen de decir pelotude*. Aparte, en qué se basan para decir que maté un gato. Por favor, me parece tan patético. Me da lástima, no saben qué inventar. Pero igual todo esto me eleva, amor".