Mauro Icardi habló de la filtración de los chat sexuales y apuntó contra Wanda Nara por publicarlos

Tras oficializar su noviazgo con la China Suárez, Mauro Icardi realizó un duro descargo en contra de Wanda Nara. El futbolista del Galatasaray respondió a las duras críticas que recibió luego de la filtración de chats privados y con fuerte contenido sexual. Icardi, además, acusó a su exesposa de perjudicar a sus hijas al exponer cuestiones íntimas en los programas de espectáculos.

"Como todos saben, no es mi estilo ventilar nada con respecto a mis hijas como venimos respetando por pedido de un Juez y un Defensor de Menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades", inició Icardi su descargo en Instagram.

Mauro Icardi acusó a Wanda Nara por la filtración de chats íntimos de la pareja. Fuente: Instagram @mauroicardi.

En el mensaje, el futbolista desmintió las acusaciones de su expareja, defendió su relación con la China Suárez y se refirió a diversos episodios relacionados con su separación. Mauro Icardi está enojado por los chats privados de Wanda Nara que fueron puestos al aire en LAM (América).

"La señora (NDR: Wanda Nara) intenta ridiculizarme en público... pero a mí me enorgullece haber luchado y rogado hasta el absurdo por salvar a nuestra familia como mis hijas muchas veces demandan o demandaron", se lee en el punto 10.

En el siguiente tópico, el jugador puso el foco en sus hijas. Para Icardi, las filtraciones de intimidades perjudican, especialmente a Francesca e Isabella y a los hijos de Wanda: "En afán de ridiculizarme no le importa el daño que le hace a sus hijos e hijas cuando la sexualidad de su madre, padre o padrastro se hace viral y los chicos tienen que mirar con vergüenza a sus amigos... dejando claro que su encono y su guerra es más importante que sus hijos".

En los puntos 10 y 11 de su descargo, Mauro Icardi apunta contra Wanda Nara por los chats privados. Fuente: Instagram @mauroicardi.

Semanas atrás, el futbolista de Galatasaray compró una casa en Nordelta para estar junto a sus hijas cuando viene a la Argentina. La adquisición de esta vivienda coincide con la reciente oficialización de lo que ya era un secreto a voces: Mauro Icardi y la China Suárez son novios.

Mauro Icardi también se metió de lleno en la relación de Wanda con L-Gante. A fines de diciembre, la modelo y empresaria y el cantante de cumbia 420 realizaron un viaje por Europa. "Tenían que entregarme a mis hijas el 13/12 y me apagaron los teléfonos hasta el 17/12 porque la madre estaba de viaje con el 'novio' por Europa, el cual confirmaron en un vivo que tenían una relación desde hace 3 años, mientras estaba casada conmigo y me juraba a mí y a sus hijas que era 'un amigo'... (Pero siguen culpando a otras personas, qué hipocresía no?)", se quejó Mauro.

El descargo de Mauro Icardi en Instagram contra Wanda Nara. Fuente: Instagram @mauroicardi.

Mauro Icardi reveló una intimidad familiar y dejó muy mal parada a Wanda Nara

En su extenso descargo contra Wanda Nara, Mauro Icardi dejó en claro que la prioridad son las hijas que tiene con la conductora de Bake Off Famosos, Francesca e Isabella. El exjugador del Inter de Milán afirmó que durante las fiestas de fin de año, la madre de sus hijas, Francesca e Isabella no cumplió con el acuerdo judicial de pasar Navidad con él y Año Nuevo con ella. En lugar de eso, Wanda Nara a Punta del Este.

"La señora estaba ofendida porque no le dieron lo que quería, se fue a Punta del Este sin retirarlas, alegando que no tenía 10.000.000 pesos como pidieron de caución, pero sí tenía para el avión privado y todo el circo ostentoso como es habitual de su parte, sin contar que días antes le deposité Usd 10.000 en su cuenta italiana", reveló el novio de la China Suárez.