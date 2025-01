Salieron a la luz nuevos chats subidos de tono entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Que me bañes todo en tus..."

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan una escandalosa separación de la que todo el mundo está hablando. Polémicos detalles sobre ellos han salido a la luz en los últimos meses, como sus conversaciones. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días se ha vuelto viral en las redes sociales.

Y es que el pasado viernes 3 de enero, en LAM revelaron unos chats subidos de tono entre la modelo y el futbolista. "¿¿¿Nos das una oportunidad??? Que quiero coger** y llenarte toda de leche la hamburguesa", es uno de los mensajes que se volvió viral en todo el Internet.

Una de las conversaciones entre el futbolista y la modelo que se volvió viral. Créditos: X @SoyAjenjo.

Como si fuera poco, el pasado lunes 6 de enero en el programa que conduce Ángel de Brito por canal América, revelaron otra conversación entre el deportista y la conductora y que nuevamente ha recorrido rápidamente toda la red.

"Tengo ganas de dormir abrazaditos, encajaditos, hacerte el amor, dormir desnuditos, que me despiertes agarrándome y chupándome a la mañana, que me pidas de dormir la siesta solo para ir a cog**, ¡¡¡que me pidas que te haga todo!!! Que me pidas masajitos y me mientras te hago masajes me chupes la pij*", dice la primera parte del mensaje que el futbolista le envió a la modelo.

Se filtraron nuevas conversaciones entre la conductora y el deportista. Créditos: X @elejercitodelam.

"¡¡¡Que te pongas en cuatro y me pidas que te coj*, que me bañesss todoo en tus acabadas!!!", concluye el texto de Mauro Icardi.