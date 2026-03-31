Alex Caniggia fue por todo: tomó la drástica decisión de pasar por cirugía y dejó mudos a sus seguidores

El mediático inició un costoso tratamiento para cambiar gran parte de su identidad y sorprendió a todos. Los detalles de lo que se hizo en esta nota.

El antes y el después de una de las figuras más polémicas de la farándula argentina comenzó este martes. / Archivo MDZ

El mediático más polémico de la Argentina volvió a sacudir las redes sociales con una decisión que marca un antes y un después en su imagen. Alex Caniggia, el eterno Emperador, se encuentra en plena metamorfosis y esta vez no se trata de una nueva cirugía estética ni de un peinado extravagante.

Alex Caniggia Sorpresa total en las redes: Alex decidió dar un paso atrás con sus marcas de tinta permanentes. Instagram @alexcaniggia El hijo de Mariana Nannis sorprendió a sus millones de seguidores al mostrarse en un centro especializado para dar inicio a un proceso que muchos consideraban impensado: borrar para siempre las marcas de tinta que definieron su estilo durante años.

Un giro de 180 grados para Alex Caniggia: "Me saco la manga" Acostumbrado a estar siempre en el centro del escándalo, Alex utilizó sus historias de Instagram para documentar el momento exacto en que una profesional comenzaba a disparar ráfagas de láser sobre su brazo. Con la irreverencia que lo caracteriza, el hermano de Charlotte fue directo al hueso con una frase contundente: “Me saco la manga”.

alex-caniggia-1 Alex Caniggia durante la primera sesión de láser para borrar sus icónicos tatuajes. Instagram @alexcaniggia Así, confirmó que está dispuesto a pasar por las sesiones necesarias para remover el complejo diseño que cubría por completo su extremidad, una decisión que para muchos es el inicio de una "limpieza" total de su imagen.

Como era de esperarse, el posteo desató un fuerte descargo cruzado entre sus seguidores. Mientras algunos celebran esta versión más "limpia" y sofisticada del mediático, otros lamentan que abandone los tatuajes que durante años fueron parte esencial de su identidad visual.