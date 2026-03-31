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Alex Caniggia

Alex Caniggia fue por todo: tomó la drástica decisión de pasar por cirugía y dejó mudos a sus seguidores

El mediático inició un costoso tratamiento para cambiar gran parte de su identidad y sorprendió a todos. Los detalles de lo que se hizo en esta nota.

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El antes y el después de una de las figuras más polémicas de la farándula argentina comenzó este martes. / Archivo MDZ

El antes y el después de una de las figuras más polémicas de la farándula argentina comenzó este martes. / Archivo MDZ

El mediático más polémico de la Argentina volvió a sacudir las redes sociales con una decisión que marca un antes y un después en su imagen. Alex Caniggia, el eterno Emperador, se encuentra en plena metamorfosis y esta vez no se trata de una nueva cirugía estética ni de un peinado extravagante.

Alex Caniggia
Sorpresa total en las redes: Alex decidi&oacute; dar un paso atr&aacute;s con sus marcas de tinta permanentes.

Sorpresa total en las redes: Alex decidió dar un paso atrás con sus marcas de tinta permanentes.

El hijo de Mariana Nannis sorprendió a sus millones de seguidores al mostrarse en un centro especializado para dar inicio a un proceso que muchos consideraban impensado: borrar para siempre las marcas de tinta que definieron su estilo durante años.

Un giro de 180 grados para Alex Caniggia: "Me saco la manga"

Acostumbrado a estar siempre en el centro del escándalo, Alex utilizó sus historias de Instagram para documentar el momento exacto en que una profesional comenzaba a disparar ráfagas de láser sobre su brazo. Con la irreverencia que lo caracteriza, el hermano de Charlotte fue directo al hueso con una frase contundente: “Me saco la manga”.

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Alex Caniggia durante la primera sesi&oacute;n de l&aacute;ser para borrar sus ic&oacute;nicos tatuajes.

Alex Caniggia durante la primera sesión de láser para borrar sus icónicos tatuajes.

Así, confirmó que está dispuesto a pasar por las sesiones necesarias para remover el complejo diseño que cubría por completo su extremidad, una decisión que para muchos es el inicio de una "limpieza" total de su imagen.

Como era de esperarse, el posteo desató un fuerte descargo cruzado entre sus seguidores. Mientras algunos celebran esta versión más "limpia" y sofisticada del mediático, otros lamentan que abandone los tatuajes que durante años fueron parte esencial de su identidad visual.

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El medi&aacute;tico mostr&oacute; el proceso de eliminaci&oacute;n de "la manga" que cubr&iacute;a todo su brazo izquierdo.

El mediático mostró el proceso de eliminación de "la manga" que cubría todo su brazo izquierdo.

Lo cierto es que Caniggia demuestra una vez más que no le teme a la reinvención constante. Con la tecnología láser como aliada, El Emperador parece estar cerrando una etapa para dar paso a una estética renovada que, sin dudas, seguirá dando que hablar en los programas de espectáculos.

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