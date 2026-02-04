Tensión en Venezuela: detuvieron al presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab

El supuesto testaferro de Nicolás Maduro fue capturado en la madrugada en Venezuela luego de ser apartado del gabinete.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Venezuela detuvieron al presunto testaferro del dictador venezolano, Alex Saab. El hombre de Maduro estuvo en el gabinete del gobierno como Ministro de Industria hasta el 3 de enero, es decir el momento de su captura.

La detención del presunto testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab testaferro de Maduro Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro fue detenido por el FBI y la inteligencia de Venezuela. X: @agusantonetti De acuerdo con el medio opositor del país El Pitazo, la detención tuvo lugar este miércoles por la madrugada en una operación en conjunto con el FBI. Saab habría sido trasladado al Helicoide, el centro de tortura y detención más grande de América Latina, el cual estaría próximo a ser cerrado según lo anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por otro lado, Radio Caracol de Bogotá informó que el empresario colombiano con nacionalidad venezolana habría sido capturado para tener el mismo destino que Maduro: la extradición a Estados Unidos.