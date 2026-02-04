Tensión en Venezuela: detuvieron al presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab
El supuesto testaferro de Nicolás Maduro fue capturado en la madrugada en Venezuela luego de ser apartado del gabinete.
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Venezuela detuvieron al presunto testaferro del dictador venezolano, Alex Saab. El hombre de Maduro estuvo en el gabinete del gobierno como Ministro de Industria hasta el 3 de enero, es decir el momento de su captura.
La detención del presunto testaferro de Nicolás Maduro
De acuerdo con el medio opositor del país El Pitazo, la detención tuvo lugar este miércoles por la madrugada en una operación en conjunto con el FBI. Saab habría sido trasladado al Helicoide, el centro de tortura y detención más grande de América Latina, el cual estaría próximo a ser cerrado según lo anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Te Podría Interesar
Por otro lado, Radio Caracol de Bogotá informó que el empresario colombiano con nacionalidad venezolana habría sido capturado para tener el mismo destino que Maduro: la extradición a Estados Unidos.
Además, el medio colombiano informó que en un operativo paralelo fue detenido Raúl Gorrín, señalado como otro presunto testaferro de Nicolás Maduro y propietario del canal Globovisión. El empresario fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de haber pagado sobornos por hasta 159 millones de dólares a funcionarios del régimen venezolano.