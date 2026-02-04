La Justicia argentina reclamó la extradición de Nicolás Maduro para que sea investigado por delitos de lesa humanidad
El magistrado federal Sebastián Ramos formalizó ante Washington un pedido para traer al exmandatario venezolano al país y que pueda ser indagado por una causa por graves violaciones a los derechos humanos.
A través de un exhorto internacional, el juez federal Sebastián Ramos le pidió a la justicia estadounidense activar los mecanismos de cooperación entre los países para que el expresidente venezolano Nicolás Maduro responda en la Argentina a las acusaciones en su contra por crímenes de lesa humanidad.
La solicitud se apoya en la información de que Nicolás Maduro, fue recientemente arrestado y trasladado a suelo norteamericano, y busca aprovechar ese contexto para asegurar que responda ante la Justicia argentina.
La causa en nuestro país fue impulsada por asociaciones civiles y querellantes que representan a víctimas del régimen venezolano y se sustenta en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar en territorio argentino delitos graves cometidos fuera del país. Argumentan que existen pruebas de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones sistemáticas bajo el gobierno de Maduro y otros altos funcionarios.
La Cámara Federal porteña ya le había ordenado al juez Ramos avanzar con el pedido de extradición, tras considerar que el magistrado tenía las condiciones procesales necesarias para pronunciarse sobre la materia. "Corresponde dar una respuesta sustancial al pedido de inicio del trámite de extradición activa", señalaron el pasado 15 de enero los magistrados los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El expediente contra Nicolás Maduro en Argentina data desde septiembre de 2024 con una orden de captura internacional en su contra y la de otros imputados, como Diosdado Cabello, por ataques sistemáticos contra la población civil venezolana y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Justo Noguera Pietri.
La querella que representa a víctimas de violaciones a los derechos humanos residentes en Argentina sostuvo que los delitos investigados revestirían la máxima gravedad. En diversas presentaciones afirmaron que "los hechos denunciados constituyen violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que merecen una respuesta judicial sin dilación", y que la extradición permitiría avanzar en ese sentido.
El contexto internacional en el que se inserta el pedido reviste de complejidad pues Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y otros delitos, lo que plantea interrogantes sobre qué jurisdicción se priorizará y cómo se abordarán las diferentes causas.