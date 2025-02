La sorprendente confesión de Alejandra Maglietti sobre su salud: "Hace años no me tiro..."

Hace pocos días, Alejandra Maglietti estuvo como invitada al programa La Noche Perfecta, el programa conducido por Sebastián Wainraich en Eltrece.

En los primeros minutos de la entrevista, el conductor sorprendió a la abogada con una pregunta sobre su salud: "¿Es verdad que hiciste una vez una dieta anti flatulencias?".

Wainraich sorprendió a la abogada con una pregunta sobre su salud.

Incómoda por la consulta, la panelista de Bendita contestó: "No podemos arrancar así (risas). Es que no la hice una vez, la hago toda la vida. En un momento estaba un poco incómoda con una situación que estaba pasando, imagínensela, fui al médico y me recomendó una dieta libre de FODMAPs (NdR: grupo de carbohidratos que se encuentran en algunos alimentos y que pueden ser difíciles de digerir). Mucha gente que tuvo este problema la conoce. Entonces yo sé qué alimentos me hacen mal y cuáles no".

Maglietti contó cuáles fueron los beneficios y resultados que le trajo el cambio de alimentación. "Hace años que no me tiro un gas. Ese problema desapareció de mi vida, ya no es un problema para mí. Los alimentos que me hacen mal son, por ejemplo, la cebolla, todo lo que sea fermentado... eso no, ya sé que me va a hacer mal", expresó la modelo.

Esto fue lo que contó Alejandra Maglietti en La Noche Perfecta

Alejandra concluyó el tema con una recomendación para todos sus seguidores: "Pero cada uno tiene que ir viendo, porque no todo le va a hacer mal a todos. Vas viendo cuáles son las que más te irritan el intestino y vas sacando y probando para ver qué te pasa. Vale la pena".