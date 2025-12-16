Evangelina Anderson y una foto alto voltaje que levantó suspiros: el sugerente comentario de Ian Lucas

La reciente parejita ha dejado rastros a su paso y si bien mantienen su romance bajo las sombras, ciertos indicios dejan ver que el amor está en el aire.

Evangelina Anderson ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes del país, capaz de marcar la agenda de la moda y del espectáculo con una sola publicación. Este fin de semana, la modelo aprovechó las altas temperaturas para compartir una postal, donde lució una microbikini, acción que atrajo el comentario de Ian Lucas.

Más allá de la tendencia y la belleza indiscutible de la modelo, el foco de la noticia cambió drásticamente cuando los seguidores detectaron un comentario que sobresalía entre los miles de elogios. Ian Lucas, el joven influencer con quien Evangelina comparte largas jornadas de grabación en MasterChef Celebrity, no dudó en hacerse presente.

Las fotos que levantó comentarios image Evangelina Anderson en redes. Créditos: Instagram Con un escueto pero contundente "que linda", Lucas encendió la mecha de la especulación y le dio entidad a los rumores que los vinculan sentimentalmente desde hace semanas.

image La interacción de Ian Lucas en la foto de la modelo. Créditos: Instagram La interacción no pasó desapercibida para los internautas, que rápidamente interpretaron el gesto como una confirmación de un romance naciente. La química entre ambos nació frente a las cámaras del certamen de cocina, donde la complicidad y las miradas sugerentes eran moneda corriente, pero este paso al terreno público en redes sociales sugiere que el vínculo ha trascendido lo laboral.

El acercamiento cobra una relevancia mayor al analizar el contexto personal de Evangelina Anderson. Durante los últimos meses, la modelo ha estado en el ojo de la tormenta mediática debido a las incesantes versiones sobre una crisis terminal y separación de Martín Demichelis. Tras la mudanza de la familia y los cambios profesionales del director técnico, las especulaciones sobre infidelidades y desgaste en la pareja histórica, hicieron el escenario presente, posible.