Rumores de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari: Darian "Rulo" Schijman lanzó una frase explosiva

Tras las fotos y los guiños en redes entre los actores, el presentador rompió el silencio y sorprendió con un comentario.

La separación de Facundo Arana y María Susini, tras casi dos décadas juntos y tres hijos en común, abrió un nuevo capítulo en la vida del actor. En ese contexto, comenzaron a multiplicarse las miradas sobre su cercanía con Gabriela Sari, lo que también provocó una inesperada reacción de Darian "Rulo" Schijman, expareja de la actriz.

En los últimos días, varios intercambios en redes sociales encendieron los rumores. Fue Sari quien compartió una serie de fotos donde se lo ve al artista junto a Donna, la hija que la actriz tuvo con Schijman.

Los-motivos-mas-tristes-detras-de-la-separacion-de-Facundo-Arana-y-Maria-Susini-Ella-empezo-a-830x524.jpg El actor se separó de María Susini, después de casi veinte años juntos. Las imágenes no tardaron en circular y mostraban a los tres disfrutando de un plan relajado, entre helados y sonrisas. Según reveló Fede Flowers en El Observador, "hay mucho coqueteo en redes sociales, él sube una foto y ella le comenta con corazones, en el 2022 también intercambiaron mensajes".

En la misma sintonía, Arana publicó una de esas postales en su cuenta personal y le dedicó unas palabras a la nena. "Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos", escribió el actor, mencionando tanto a la actriz como a "Rulo".

Darian Rulo Schijman sobre Gabriela Sari y Facundo Arana El posteo que compartió el conductor sobre la supuesta relación entre Arana y Sari. Los guiños virtuales entre los actores no pasaron inadvertidos. Mientras Facundo reaccionaba con mensajes cariñosos a los posteos de Gabriela, ella se sumó al juego y lanzó una frase que alimentó aún más las versiones: "¡¡¡Les dijeeee que se veníaaa!!!".