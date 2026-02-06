El comentario fuera de lugar de Esteban Mirol hacia Marixa Balli que generó shock: "No por nada te dicen..."

Si la pelea entre Esteban Mirol y Marixa Balli ya venía cargada de tensión política y acusaciones cruzadas, un inesperado paso de comedia por parte del periodista terminó convirtiendo el móvil en uno de los momentos más bizarros de la televisión reciente.

Mientras debatían sobre la ética periodística y la postura de Balli frente a la realidad social, la empresaria intentó cerrar un punto asegurándole a su interlocutor que sus críticas no la afectaban emocionalmente. Sin embargo, Mirol aprovechó una metáfora común para lanzar un comentario que dejó a todos en el estudio mirándose con incredulidad.

Todo comenzó cuando la exangelita, tratando de mantener la compostura, le espetó: " A mí igualmente no me movés la aguja, Mirol. Te lo digo en serio y con respeto... pero la verdad que no comprendo tu postura".

Fue allí cuando el periodista de El Nueve interrumpió con una frase que pretendía ser ingeniosa, pero que terminó generando desconcierto: "Y eso que tenés una aguja que se mueve. ¿Cómo? ¡No por nada te dicen Cachaca!" , lanzó Mirol , haciendo alusión al icónico ritmo tropical que popularizó Balli .

La reacción en el piso de LAM (América TV) no fue la esperada. Lejos de causar gracia, el comentario generó un silencio sepulcral seguido de murmullos de confusión.

"¿Qué?", preguntó Marixa, visiblemente desorientada. "No, fue un chiste", se apresuró a aclarar Mirol al notar que la broma no había aterrizado bien. "Un mal chiste", expresó Pepe Ochoa. "Pará, no lo interpreté", retrucó la bailarina, mientras de fondo se escuchaba a otras panelistas coincidir: "Yo tampoco".

Ante la incomodidad reinante y la acusación implícita de haber realizado un comentario fuera de lugar, las panelistas trataron de apaciguar la situación con un "Te movés bien". Por su parte, Mirol intentó explicar: "Pero vos sos una mujer con fervor, que se te mueve la aguja permanentemente".

Para rematar, agregó: "Bueno, no te muevo la aguja, bárbaro... pero vos sos una mujer que movilizás a la gente".

El episodio, lejos de suavizar el clima, sumó una capa de extrañeza al conflicto. Marixa, sin terminar de comprender si había sido un halago torpe o una chicana oculta, cerró el momento con una frase que resumió el sentir de la audiencia: "Me confundo".