"Debe olor a Free shop y a...": la feroz crítica de Esteban Mirol a Marixa Balli por la ropa importada
De Brito leyó al aire los chats privados donde Esteban Mirol acusa a los comerciantes de Flores y La Salada de "cagar a la gente".
El prime time de la televisión argentina sumó un nuevo round de alto voltaje tras la visita de Esteban Mirol a LAM. El periodista no se guardó nada al referirse a las recientes quejas de Marixa Balli contra el ministro Luis Caputo.
Mientras la empresaria lamentaba la crisis textil y el cierre de locales, Mirol lanzó una artillería pesada para desmitificar su relato, vinculando el pasado comercial de la "reina de la bailanta" con la informalidad extrema. “¡Que hable alguien que tenía un kiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90% le compra a talleres clandestinos!", sentenció con indignación.
El chat privado que expuso la furia de Esteban Mirol contra la ex Angelita
La polémica escaló cuando Ángel de Brito leyó el mensaje que Esteban Mirol le envió al celular: "Buen día, Ángel, querido. Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu exangelita Marixa Balli hablando del tema de la indumentaria". En el texto, el periodista fue por más y lanzó una sospecha sobre el placard personal de la mediática: "Debe oler a Free Shop y a Miami".
Para Mirol, el cierre de comercios en zonas como Flores o La Salada no responde a las políticas actuales, sino a una falta de competitividad histórica y al maltrato hacia el cliente. "No cierran por el ministro, cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores", disparó sin filtros.
Según su visión, estas áreas comerciales se beneficiaron durante años de un sistema perverso: "compraban ropa por dos pesos a familias de bolivianos que fabricaban encerrados en un cuarto y luego la vendían en veinte pesos a revendedores que iban al interior a cagar a la gente".
Relató que, mientras en el mercado interno le pedían 15 mil pesos por una sola prenda interior, en las plataformas digitales conseguía cuatro por el mismo valor. "Entonces, déjense de joder, nos están cagando", resumió, desacreditando el argumento de Balli sobre el daño que las compras en el extranjero le harían a la producción nacional.
Finalmente, el conductor de LAM llevó la discusión a las redes sociales publicando las capturas del descargo, donde Esteban Mirol cerró su embestida con una frase letal: "Ofensa, doña Marixa, es la que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor".