"Debe olor a Free shop y a...": la feroz crítica de Esteban Mirol a Marixa Balli por la ropa importada

De Brito leyó al aire los chats privados donde Esteban Mirol acusa a los comerciantes de Flores y La Salada de "cagar a la gente".

El descargo de Mirol en redes sociales generó una ola de comentarios a favor y en contra de sus declaraciones. / Captura de TV

El prime time de la televisión argentina sumó un nuevo round de alto voltaje tras la visita de Esteban Mirol a LAM. El periodista no se guardó nada al referirse a las recientes quejas de Marixa Balli contra el ministro Luis Caputo.

Esteban Mirol Esteban Mirol visitó el piso de LAM y no tuvo piedad al cuestionar el rol comercial de Marixa Balli. Fotos: captura de video YouTube / Bondi Live. Mientras la empresaria lamentaba la crisis textil y el cierre de locales, Mirol lanzó una artillería pesada para desmitificar su relato, vinculando el pasado comercial de la "reina de la bailanta" con la informalidad extrema. “¡Que hable alguien que tenía un kiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90% le compra a talleres clandestinos!", sentenció con indignación.

El chat privado que expuso la furia de Esteban Mirol contra la ex Angelita La polémica escaló cuando Ángel de Brito leyó el mensaje que Esteban Mirol le envió al celular: "Buen día, Ángel, querido. Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu exangelita Marixa Balli hablando del tema de la indumentaria". En el texto, el periodista fue por más y lanzó una sospecha sobre el placard personal de la mediática: "Debe oler a Free Shop y a Miami".

posteo angel esteban mirol 2 Ángel de Brito leyó en vivo los chats donde el periodista tilda de "caradura" a la empresaria textil. @angeldebritook Para Mirol, el cierre de comercios en zonas como Flores o La Salada no responde a las políticas actuales, sino a una falta de competitividad histórica y al maltrato hacia el cliente. "No cierran por el ministro, cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores", disparó sin filtros.

posteo angel esteban mirlo Mirol defendió el uso de apps como Shein y Temu para combatir los altos precios en Argentina. @angeldebritook Según su visión, estas áreas comerciales se beneficiaron durante años de un sistema perverso: "compraban ropa por dos pesos a familias de bolivianos que fabricaban encerrados en un cuarto y luego la vendían en veinte pesos a revendedores que iban al interior a cagar a la gente".