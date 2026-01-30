El drama de Marixa Balli: por qué cerró su zapatería y qué hará en el futuro

Lejos de los zapatos y la indumentaria, Marixa Balli planea un nuevo emprendimiento tras analizar el mercado actual.

El panorama empresarial de Marixa Balli dio un giro inesperado que sacudió al mundo del espectáculo y al sector comercial de Flores. La icónica dueña de Xurama y actual figura de Masterchef Celebrity confirmó el cierre definitivo de su emblemático local de zapatos sobre la calle Bogotá, tras enfrentar lo que describió como el ciclo más complejo de su carrera.

Marixa Balli cerró su local de zapatos en Flores. Con la angustia a flor de piel, la exvedette se mudó a un espacio reducido sobre la Avenida Rivadavia con un objetivo claro: rematar el stock sobrante para dar vuelta la página de forma definitiva.

Los motivos económicos que empujaron a Marixa Balli a abandonar el polo textil de Flores En un mano a mano con Ángel de Brito para LAM, la "reina de la bailanta" explicó que la inestabilidad de los insumos y el humor social fueron determinantes para rescindir sus contratos de alquiler. "El año pasado se me empezaban a acortar algunos contratos de alquiler y empecé a darme cuenta que la situación venía muy para atrás", detalló con sinceridad.

Para Marixa Balli, la prioridad de los consumidores cambió drásticamente: "El cliente va a priorizar toda la vida ir al supermercado y llenar la heladera, mantener a sus hijos y tomarse vacaciones, la ropa no es una prioridad".

Al aire de A la Barbarossa, relató que el agotamiento fue tanto físico como financiero: "Cerré el local de Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra, la gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota". Marixa, que sostiene su estructura comercial desde 2005, destacó que nunca había presenciado un nivel de depresión tan alto entre sus fabricantes, negándose rotundamente a volcarse hacia el calzado importado.